Фракция ПР не будет голосовать за назначения в правительство

Фракция Партия регионов не будет голосовать за кадровые назначения в правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера в интервью журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что «присоединяться к решениям этой бездарной и авантюрной власти мы абсолютно не собираемся». Он добавил: «мы считаем, что чем быстрее они уйдут из власти, тем быстрее избавят страну от тех проблем, которые они создали за последние 4 года». В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что это позиция партии «и она остается неизменной».

В.ЯНУКОВИЧ отметил: «мы хорошо знаем кадры, их возможности в Украине, и если удастся привлечь людей-специалистов, людей способных усилить правительство и внести какой-то позитив в решение антикризисных проблем, мы будем очень рады». В тоже время, он подчеркнул, что депутаты фракции ПР не будут принимать участия в голосованиях за кадровые изменения в правительстве.