Горняки в Луганской области прекратили акцию протеста

18 горняков шахты имени газеты «Известия» ГП «Донбассантрацит» (г. Красный Луч, Луганская область) после переговоров 14 февраля в 15.25 прекратили акцию протеста и поднялись на поверхность.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил оперативный дежурный территориального управления «Госгорпромнадзора» по Луганской области.

По неофициальным данным, акция приостановлена до среды. Во время переговоров забастовщикам было обещано погасить долг за декабрь именно до среды. Кроме первых руководителей ГП «Донбассантрацит», в переговорах принимали участие и киевские должностные лица.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля после четвертой и первой смены на поверхность не поднялись 18 горняков. Забастовщики требовали погасить текущие долги по зарплате за декабрь прошлого года и январь текущего. За декабрь им выплатили всего 45% заработанного, а за январь около 40%. На шахте работает 1700 человек. Общая сумма долга - свыше 4 млн. грн.