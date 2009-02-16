Янукович: отставка Лавриновича и Ефремова нарушает права оппозиции

Предложенные БЮТ решения об отставке Александра ЛАВРИНОВИЧА с должности первого заместителя председателя Верховной Рады и Александра ЕФРЕМОВА с должности председателя комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР являются нарушением прав оппозиции, заявил лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что оппозиция «свои права будет отстаивать разными средствами в парламенте. Он отметил, что «договоренности, которые существовали в начале работы этого парламента, они включают в себя, что от оппозиции будет первый вице-спикер, что регламентный комитет также принадлежит оппозиции».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, если вопросы об отставке с этих двух должностей не будут сняты, то, «безусловно, мы найдем средства, как защитить свои права».

По его словам, 175 народных депутатов, которые есть во фракции Партии регионов, «они способны защитить права оппозиции, но, к сожалению, у нас не хватает большинства, чтобы сегодня защитить украинский народ».

Он выразил надежду, что в ближайшее время «эта власть уйдет в небытие».

В свою очередь Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявил о нецелесообразности предложения об отстранении от исполнения обязанностей председателя комитета ВР по вопросам регламента Александра ЕФРЕМОВА.

По словам председателя ВР, инициаторам такого вопроса необходимо четко изучить нормы регламента ВР по этому вопросу.

«А там четко зафиксировано, в каких случаях может быть поставлен вопрос об отстранении председателя регламентного комитета», - сказал В.ЛИТВИН.

Все остальное, по его словам, это действия, которые направлены на то, чтобы «отпугивать друг друга».

Как сообщал УНИАН, 13 февраля народный депутат Украины Александр СТЕШЕНКО (фракция БЮТ) зарегистрировал в парламенте проект постановления “Об отзыве с должности председателя Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины” А.ЕФРЕМОВА. В проекте отмечается, что А.ЕФРЕМОВ совмещает “деятельность председателя комитета с фактическим руководством фракцией и использованием предоставленных должностных полномочий в интересах одной политической силы”. Проектом постановления предлагается депутатской фракции Партии регионов в недельный срок внести кандидатуру на должность председателя Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.