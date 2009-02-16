В Запорожской обл. не хватило средств для выплат январских пенсий

Главное управление Пенсионного фонда в Запорожской не смогло в полном объеме выплатить пенсии в январе за счет собственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА со ссылкой на начальника главного управления ПФУ в области Анатолия КАЗАЧУКА, в январе в бюджет фонда было мобилизовано 311,5 млн. грн., тогда как пенсий необходимо было выплатить на общую сумму в 545,6 млн. грн.

"Пенсий выплатили 545,6 млн. грн. Разницу покрыли за счет займа в казначействе", - констатировал А.КАЗАЧУК.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, большинство запорожских предприятий по итогам января 2009 г. получили показатели на уровне не выше 65% от объёмов декабря 2008 г. Практически все крупные предприятия работают по измененному (сокращенному) графику работы. Зарплаты снижены до минимума, премии практически не выплачиваются.