Министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ не намерен игнорировать судебный процесс, начатый по заявлению Службы безопасности Украины, о причастности министра к коррупционным действиям.

Об этом В.НОВИЦКИЙ сообщил вчера в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Конечно, я буду принимать участие в судебном процессе. Но все эти обвинения – полная глупость», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Министр также сообщил, что пока не получал уведомления о дате слушания дела в суде.

В.НОВИЦКИЙ отметил, что СБУ обвиняет его в давлении на суд. «Я написал официальное письмо, как министр промышленной политики, и в этом письме СБУ усмотрела давление на суд», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля пресс-центр СБУ заявил о том, что 6 февраля СБУ составила административный протокол о нарушении Закона «О борьбе с коррупцией» в отношении В.НОВИЦКОГО.

"Установлено, что государственный служащий, используя свое должностное положение, вне порядка, предусмотренного процессуальным законодательством, пытался повлиять на суд во время осуществления правосудия", - отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.

СБУ направила материалы протокола в Апелляционный суд г.Киева.