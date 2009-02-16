Кто станет министром финансов?

Следующим министром финансов Украины может стать руководитель группы советников премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.

Об этом сообщил телеканал “1+1” со ссылкой на источники в БЮТ.

По данным канала, В.ГАЙДУК может стать министром финансов и одновременно занять должность вице-премьера.

Напомним, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об отставке с должности министра финансов Украины.

13 февраля Секретариат Кабинета министров зарегистрировал заявление В.ПИНЗЕНИКА об отставке и направил его в Верховную Раду.

Между тем, по мнению украинских банкиров, пост министра финансов может занять экс-министр финансов Игорь ЮШКО, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО или экс-министр финансов Игорь МИТЮКОВ.

Такое мнение УНИАН высказали опрошенные топ-менеджеры украинских банков.

В частности, один из них отметил, что при условии, если человек, который возглавит Минфин, будет иметь финансовое образование и опыт, то, возможно, он будет совмещать должности министра финансов и вице-премьер-министра.

Отметим, как заявил спикер Владимир ЛИТВИН, Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы сразу же как только правительство внесет соответствующие предложения.

«Если кадровые предложения будут предложены правительством, то я исхожу из того, что мы должны их рассмотреть и принять соответствующие решения», - сказал он.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, это должны быть кандидатуры, которые воспримет все общество. «Я стоял и стою на том, что нужно отказаться от этого железобетонного квотного принципа, а нужно в это трудное время предложить кандидатуры людей, которые бы собой могли закрыть ту или другую сферу», - сказал председатель ВР.

По его словам, если и в дальнейшем идти по квотному принципу, то это будет издевательство над украинским народом.

В.ЛИТВИН также считает, что пленарная неделя будет чрезвычайно тяжелой, поскольку тот факт, что ВР начала работать, привел к тому, что «некоторые люди потеряли сон и пытаются сделать все, чтобы сорвать работу ВР».