Компании из Китая и КНДР работают в обход санкций - The Wall Street Journal

Государственная китайская электротехническая корпорация Limac Corporation и северокорейская Ryonbong General Corporation, специализирующаяся на добыче и экспорте металлов и минералов, имеют совместное предприятие, которое работало в обход международных санкций, введенных в 2009 году Организацией объединенных наций (ООН) из-за ядерной программы Пхеньяна.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на корпоративные и правительственные архивы.

По данным издания, обе компании в 2008 году заключили двустороннее соглашение о создании совместного предприятия по добыче тантала, ниобия, циркония и других минералов, которые используются при изготовлении мелкой и средней электроники, такой как телефоны и компьютеры, а также при строительстве ядерных реакторов и ракет.

Ранее об этом почти десятилетнем сотрудничестве, подчеркивает газета, не было известно. Факт существования такой кооперации между двумя странами показывает, что Северная Корея, несмотря на все введенные в отношении нее ограничительные меры, смогла найти путь обхода санкций и начать деловое сотрудничество с Китаем.

Конкретная сфера деятельности и текущее состояние предприятия Ryonbong General Corporation и Limac Corporation неясны, указывает издание, поскольку совместная компания двух стран была зарегистрирована в КНДР, доступа к корпоративной документации нет. При этом связь корпораций удалось установить через фирму Sayari Analytics, которая занимается финансовой разведкой и работает на банковский сектор и заказчиков из американского правительства, передает РБК.

Китайская компания Limac Corporation в комментарии изданию отметила, что предприятие «никогда не начинало коммерческую деятельность на постоянной основе», сама Limac с 2009 года пыталась расформировать предприятие.

США ввели санкции против Ryonbong General Corporation в 2005 году из-за того, что компания была связана с созданием оружия массового поражения, спустя четыре года, в 2009 году, к ограничениям присоединились все страны ООН.​​​

В настоящее время в отношении Пхеньяна действует несколько пакетов санкций, введенных как международными организациями, так и отдельными государствами из-за того, что правительство страны развивает ракетную и ядерную программы, часто проводит испытания баллистических ракет.