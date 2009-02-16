Туск, Квасьневский и Валенса - самые видные политики Польши

Самыми видными государственными деятелями Польши, по мнению ее жителей, являются нынешний премьер-министр Дональд Туск и двое бывших президентов страны - Александр Квасьневский и Лех Валенса, такие результаты показало исследование GFK Poloniа, проведенное по запросу газеты "Речьпосполита".

Об этом сообщает РИА Новости. Ежегодно это издание предлагает читателям ответить на вопрос, достоин ли тот или иной польский политик звания "политик года". В этом году тройку лидеров возглавил премьер Туск, правда, опережая занявших второе и третье место Квасьневского и Валенсу лишь на 1% и 2% соответственно. По результатам исследования, в котором принимали участие тысяча взрослых поляков, Туск получил 46% голосов за и 20% против, Квасьневский - 45% и 41% и Валенса - 44% и 42%. Между тем, нынешний глава Польши - президент Лех Качиньский, - по мнению поляков, является далеко не самым видным польским госдеятелем. Качиньский набрал всего 22% голосов за и 64% против, заняв с этими результатами лишь 14-ое место в рейтинге самых популярных политиков страны. В число опередивших Качиньского политиков, кроме тройки победителей, вошли экс-глава МИД Владислав Бартошевский, экс-премьер Тадеуш Мазовецкий, действующий глава МИД Радослав Сикорский, спикер Сейма Бронислав Коморовский и бывший премьер Казимеж Марцинкевич. По словам польских экспертов, большинство поляков отдали свои голоса за политиков, не принимающих участие в конфликтах и спорах, чего нельзя сказать о президенте Качиньском, который в минувшем году несколько раз был инициатором споров с премьером Туском и даже грозился подать на него в суд. "Самый видный государственный деятель - это тот, кто не поддается эмоциям, занимает взвешенную позицию и не совершает истеричных поступков", - объясняет польский эксперт Йоанна Гепферт популярность Туска и одновременно низкий рейтинг Леха Качиньского. Минувший год в политической жизни Польши прошел под знаком дискуссии президента. Эта дискуссия превратилась в настоящий скандал, когда в октябре канцелярия Туска отказала главе государства в возможности воспользоваться государственным спецсамолетом для поездки на саммит ЕС в Брюсселе. Администрация президента Польши была вынуждена арендовать чартерный самолет для визита Качиньского в бельгийскую столицу. Позже Качиньский потребовал, чтобы Туск оплатил его чартерный рейс в Брюссель за свой счет. В случае, если Туск откажется "платить по счетам", президент грозился "добиваться справедливости"через суд.