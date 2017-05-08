Пентагон потратит $8 миллиардов на усиление присутствия в Азии - СМИ

Пентагон поддержал план по инвестициям порядка 8 миллиардов долларов, необходимых для увеличения присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение последующих пяти лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

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"США могут увеличить свое присутствие в регионе посредством модернизации военной инфраструктуры, проведения дополнительных учений и развертывания дополнительных сил и кораблей, пишет издание, отмечая, что администрация президента США Дональда Трампа пока вырабатывает свою политику в отношении Азии", - говорится в сообщении.

План первоначально поступил в виде предложения под названием "Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности" со стороны сенатора Джона Маккейна и нашел поддержку со стороны других американских законодателей, а также министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы Тихоокеанского командования ВМС США адмирала Гарри Харриса.

"Эта инициатива могла бы увеличить военную силу США посредством целевого субсидирования необходимого для корректировки нашего положения в регионе и улучшения работы инфраструктуры, а также финансирования дополнительных учений", - сообщил Маккейн Харрису во время слушаний в апреле.

Сторонники предложения не сообщили о том, как они планируют получить деньги на реализацию плана. Администрация Трампа попросила дополнительные средства на военные расходы в текущем финансовом году (заканчивается 30 сентября) и хочет увеличить расходы на 54 миллиарда долларов в 2018 году, пишет газета.

Напряженность в Азии возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.