Газовый конфликт не отразится на европерспективе Украины

Вице-президент Еврокомиссии Гюнтер ФЕРХОЙГЕН считает, что газовый конфликт с Россией не отразится на европейской перспективе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.ФЕРХОЙГЕН заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве после завершения переговоров с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Я не думаю, что те проблемы, которые возникли с поставками газа, могут иметь влияние на общую картину. Мы удовлетворены тем результатом, который достигнут. И мы полностью доверяем правительству Украины в том, что оно обеспечит гарантии энергетических поставок», - сказал Г.ФЕРХОЙГЕН.

При этом вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз открыт для тех стран, которые имеют реальное желание интегрироваться. «Политика Европейского Союза является абсолютно четкой. Мы не являемся закрытым клубом и не пытаемся возводить крепости. Мы не закрыты для других европейских наций. Наоборот, европейские нации, которые стремятся присоединиться и соответствуют условиям, могут присоединиться к Европейскому Союзу. В этом и состоит политика открытых дверей Евросоюза. Эта политика применяется, и она работает», - подчеркнул он.

В то же время Г.ФЕРХОЙГЕН отметил, что срок присоединения какой-либо страны к Евросоюзу зависит от готовности осуществления реформ, необходимых для интеграции.

«Что касается скорости такого присоединения - все зависит от политического и экономического процессов в потенциальной стране-кандидате. Все зависит от того, что делает страна, чтобы присоединиться к ценностям ЕС, и что она делает для того, чтобы практически реализовать эти европейские ценности, в частности, в своем законодательстве», - добавил вице-президент Еврокомиссии.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что европейская интеграция остается стратегическим направлением политики украинского правительства. «Украинское правительство будет делать все необходимое, чтобы провести весь комплекс реформ, которые открывают для Украины путь в Европейский Союз», - сказала она.