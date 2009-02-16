Путин призвал ОПК сократить издержки

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны сократить издержки и снизить стоимость продукции, заявил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Борисом Ивановым, министром обороны Анатолием Сердюковым, главой Сбербанка Германом Грефом и гендиректором госкорпорации "Ростехнологии"Сергеем Чемезовым.

"Мы должны понимать, что ОПК является одной из важнейших составляющих нашей экономики, но не единственной. Оборонно-промышленный комплекс существует не в безвоздушном пространстве, а в реальных условиях, в которых живет вся страна и вся ее экономика. В этой связи нужно подумать об оптимизации наших усилий, послать ясный сигнал в отрасль и руководителям предприятий о необходимости сокращения издержек, необходимости оптимизаций своей собственной работы, результатом которой, в конечном итоге, должно быть снижение стоимости конечного изделия", - цитирует его слова РИА Новости. "Считаю, что в современных условиях с учетом снижения цен на комплектующие и на ряд материалов, - это можно и нужно сделать. Исходя из этого, будем выстраивать и нашу работу", - отметил премьер.