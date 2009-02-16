Президент: заявление Пинзеника должно стать знаковым

14:07, 16 февраля 2009
Разное
0

Для принципиальных министров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА должно стать знаковым для самодостаточных и принципиальных министров действующего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге, объявляя позицию Президента в вопросе об отставке В.ПИНЗЕНИКА.

«Президент Украины расценивает заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке как гражданский поступок принципиального человека», - сказала она.

По словам пресс-секретаря, глава государства не сомневается в профессионализме и порядочности В.ПИНЗЕНИКА.

«По мнению Президента, это заявление свидетельствует, что в действующем правительстве ни один, даже наиболее профессиональный министр, не в состоянии реализовать свои знания и опыт», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Комментируя этот поступок, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».

Сегодня, 16 февраля, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что будет предлагать парламенту завтра рассмотреть вопрос об освобождении В.ПИНЗЕНИКА от должности министра финансов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter