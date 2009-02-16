Президент: заявление Пинзеника должно стать знаковым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА должно стать знаковым для самодостаточных и принципиальных министров действующего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге, объявляя позицию Президента в вопросе об отставке В.ПИНЗЕНИКА.

«Президент Украины расценивает заявление министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА об отставке как гражданский поступок принципиального человека», - сказала она.

По словам пресс-секретаря, глава государства не сомневается в профессионализме и порядочности В.ПИНЗЕНИКА.

«По мнению Президента, это заявление свидетельствует, что в действующем правительстве ни один, даже наиболее профессиональный министр, не в состоянии реализовать свои знания и опыт», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Комментируя этот поступок, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».

Сегодня, 16 февраля, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что будет предлагать парламенту завтра рассмотреть вопрос об освобождении В.ПИНЗЕНИКА от должности министра финансов.