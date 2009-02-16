Fitch понизило рейтинги Киева, Одессы и Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте Киева, Одессы и Харькова с уровня «B+» до «B». Прогноз по долгосрочным рейтингам городов в иностранной и национальной валюте – «Негативный».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что данные рейтинговые действия последовали за понижением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B+» до «B» в связи с повысившимся риском банковского и валютного кризиса в Украине из-за усиления воздействия стрессовых факторов на финансовую систему. Прогноз по суверенным долгосрочным рейтингам – «Негативный».

Список рейтинговых действий в отношении украинских городов:

Город Киев. Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте понижены с уровня «B+» до «B», прогноз «Негативный». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Национальный долгосрочный рейтинг понижен с «AA+(ukr)» до «AA(ukr)», прогноз «Стабильный». Рейтинговое действие распространяется на три существующие эмиссии еврооблигаций города на общую сумму 700 млн. долл. США.

Город Одесса. Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте понижены с уровня «B+» до «B», прогноз «Негативный». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA-(AA минус)(ukr)», прогноз «Стабильный».

Город Харьков. Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте понижены с уровня «B+» до «B», прогноз «Негативный». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA-(AA минус)(ukr)», прогноз «Стабильный».