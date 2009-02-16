ГЛАВНОЕ на 16 февраля (день)

Анекдот в тему:

Совет дня: храните деньги в сберегательном баксе!

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Хроника дня

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается рейтингов Украины. Standard & Poor`s поместило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте «В» и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «В+» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом ввиду возрастающего риска неисполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита. Об этом говорится в сообщении S&P, обнародованном в понедельник.

Согласно предоставленной информации, в настоящее время Standard & Poor`s рассчитывает получить от правительства Украины дальнейшие разъяснения относительно выполнения программы МВФ. Решение по рейтингам будет принято в ближайшие две недели в зависимости от характера полученной информации. При выводе из списка CreditWatch рейтинги могут быть понижены на одну или более ступеней.

На фоне резко сокращающегося роста экономики, ухудшения условий торговли и приближающихся президентских выборов правительство Украины недостаточно четко выполняет условия соглашения с МВФ о финансировании, в том числе об ужесточении бюджетной политики и консолидации банковской системы. Ожидаемое в этом году падение внутреннего спроса отрицательно скажется на уровне государственных доходов, и правительству, лишенному источников финансирования, придется изыскивать возможности для дальнейшего сокращения расходов. Политические институты по-прежнему слабы и могут стать еще более неэффективными со спадом в реальной экономике и отсутствием четкого и осуществимого разделения власти между правительством и президентом. Национальный банк Украины не является полностью независимым и подвергается вмешательству со стороны политических сил, что усиливает риск неисполнения условий программы МВФ.

Размер международных резервов (по состоянию на конец января) в настоящее время достаточен для покрытия чуть более 100% оценочных потребностей банковского сектора в погашении обязательств, наступающих в этом году, но не для финансирования потребностей корпоративного сектора в 2009 году, которые S&P оценивает в 9,5 млрд. долл. США (без учета торгового финансирования). Совокупные обязательства расширенного правительства по основной сумме долга (включая обязательства по гарантиям) относительно невелики: в течение 2009 г. предстоит выплатить 2,2 млрд. долл. США. Однако условные обязательства, в том числе связанные с испытывающей серьезные проблемы банковской системой, будут, по всей видимости, продолжать расти, создавая значительную нагрузку на государственные финансы, поскольку резкое сокращение экономики оказывает дополнительное негативное воздействие на платежные системы частного и государственного секторов и на их способность обслуживать свои долговые обязательства. Практически полное закрытие канала внешнего финансирования привело к падению доверия украинских хозяйствующих объектов к стабильности обменного курса и банковской системы, говорится в сообщении S&P.

Под влиянием резкого ухудшения качества кредитных портфелей усилилось давление на капитал банков, что означает потенциальное увеличение государственных расходов на рекапитализацию финансовой системы. Приблизительно половина кредитов, выданных отечественным заемщикам (на их долю приходится 80% ВВП), номинированы в иностранных валютах, поэтому юридические и физические лица будут подвергаться валютному риску, если курс национальной валюты будет продолжать снижаться (что предусмотрено нашим базовым сценарием).

В продолжение темы. Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA+(ukr)» до «AA(ukr)». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 12 февраля снизило кредитные рейтинги Украины и заявило, что в стране увеличиваются риски банковского и валютного кризисов, особенно в случае, если ей не удастся выполнить условия кредитного соглашения с МВФ.

Рейтинговое агентство также снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «В+» до «В», прогноз – негативный.

«Политический консенсус, который нужен Украине, чтобы соответствовать условиям программы МВФ, очень хрупкий, в то время как глобальные и местные условия продолжают ухудшаться с октября 2008 года», – заявил аналитик Fitch Ендрю КОЛКУХУН.

ВР потребует от КМУ срочно предоставить антикризисную программу

Верховная Рада Украины обратится в Кабинет министров с просьбой безотлагательно внести на рассмотрение программу антикризисных мероприятий.

Об этом сегодня во время Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

«Я попрошу сегодня подготовить обращение к правительству с тем, чтобы правительство подало свои предложения, что будет в первую очередь осуществляться, что на перспективу и какие действия должна предпринять Верховная Рада», - сказал он.

При этом В.Литвин отметил, что в этом вопросе должно быть системное совместное виденье Кабинета министров и Верховной Рады.

Лидер фракции Партии регионов Виктор Янукович выступает за пересмотр бюджета на 2009 г., не дожидаясь итогов 1 квартала. Об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета. «Это нужно делать срочно, потому что еще месяц будет холодный, а регионы находятся на шпагате», - сказал В.Янукович.

Кроме того, по его словам, Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о выполнении бюджета в регионах и объеме полномочий органов местного самоуправления по этому вопросу.

Лидер ПР заметил, что ситуация является критической во многих регионах, и это ярко демонстрируется на примере Киева, поскольку недофинансирование бюджета составляет почти 8 млрд. грн.

Кроме того, по словам В.Януковича, парламент должен заняться вопросом подготовки сельского хозяйства к посевной, а также требовать от правительства, наконец, представить в ВР антикризисную программу.

Новости в энергетической сфере. Украина заинтересована в привлечении чешской стороны, которая председательствует в Европейском Союзе, к участию в международной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время встречи в Киеве с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина возлагает большие надежды на эту международную конференцию. Он заметил, что обсуждал с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗО ее важность и то, что она должна быть представлена на самом высоком уровне.

«Речь идет не только об Украине, но и об обеспечении надежных поставок российского газа в Европу», - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в этой конференции примет участие непосредственно Ж.БАРРОЗУ, и, со своей стороны, пообещал, что Украина будет представлена на самом высоком уровне.

Международная конференция по модернизации украинской ГТС запланирована на 23 марта в Брюсселе.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «B» до «B-» (B минус).

Долгосрочные РДЭ «Нафтогаза» на один уровень ниже суверенного рейтинга установлены с учетом подразумеваемой государственной поддержки. Прогноз по рейтингам – «Негативный».

Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте понижен с уровня «B+»/«RR4» до «B»/«RR4» и находится на том же уровне, что и суверенный рейтинг, за счет наличия государственной гарантии.

В продолжение темы. Финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» будет утвержден в ближайшие недели. Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя поручение Совета национальной безопасности и обороны Украины до 15 февраля утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины».

«Дело в том, что правительство это делает не по поручению, а вследствие своих прямых функций. В ближайшие недели будет утвержден финансовый план НАК «Нафтогаз», который будет бездефицитным, и будет обеспечивать нормальное функционирование НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое 11 февраля было введено в действие указом Президента, Кабмину поручено утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором должно быть обеспечено сбалансирование его финансовых потоков.

Хроника валютного курса. Сегодня в США отмечается День Президентов, в связи с этим торги по доллару возможны только на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только завтра).

Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись ростом котировок – 8,0400/8,1700, к 12:00 сузился спрэд 8,0850/8,1650 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2290/0,2340, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2300/0,2340. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос, и к 12:00 установился на уровне 34,8290 (+0,1690).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2754/55, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,2520/10,4240, к 12:00 цены составили 10,3225/10,4305.

Средний курс покупки доллара в банках снизился на 2 коп. – до 8,14 грн., продажи – на 1 коп. – до 8,27 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня уменьшился на 2% по сравнению с 13 февраля и составил 10,33 грн., курс продажи снизился на 0,9% – до 10,81 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине вырос на 3,6% по сравнению с 13 февраля и составил 0,2073 грн., курс продажи понизился на 1,7% – до 0,2457 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня почти не изменился и составил 8,15 грн., продажи – 8,27 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,38 грн. (на 1,6% дешевле, чем 13 февраля), продают – по 10,81 грн. (на 0,8% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2103 грн. (на 5% дороже, чем 13 февраля), продают – по 0,2456 грн. (на 1,8% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«ПроКредит Банк»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,45/10,90 грн., рубль – 0,205/0,245 грн.;

«Форум»: доллар США – 8,12/8,23 грн., евро – 10,25/10,77 грн., рубль – 0,19/0,24 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,87371 грн., к российскому рублю – 0,22282 грн.

Новость в налоговой политике. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО инициирует введение моратория на повышение налогов и сборов для предпринимателей в период кризиса. Об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

«Правительство на ближайших своих заседаниях - я думаю, что это будет в среду - рассмотрит законопроект о введении моратория на период мирового финансового кризиса на любые повышения налогов для малого и среднего бизнеса, в том числе и на местном уровне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что принятие такого закона позволит прекратить «соблазн чиновникам подправлять экономическую ситуацию за счет увеличения налогов».

«Кстати, в этом мы расходились с бывшим министром финансов Украины. Это действительно были наши стратегически разные позиции в подходах», - добавила глава правительства.

Новость в транспортной сфере. Верховная Рада завтра планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон о транспортном сборе. Об этом сегодня на заседании Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что по данному вопросу в ВР уже зарегистрированы 13 законопроектов.

По его мнению, медлить с решением этого вопроса уже нельзя из-за того, что поступления от транспортного сбора заложены в местные бюджеты.

Новость от хлебопеков. Они просят правительство разрешить Аграрному Фонду предоставлять им зерно с отсрочкой платежей. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент всеукраинской ассоциации пекарей Владимир СЛАБОВСКИЙ.

По его словам, на сегодня в хлебопекарской отрасли сложилась сложная ситуация из-за роста цен на газ, необходимости предоплаты за энергоносители, муку и другое сырье, из-за расчетов по валютным кредитам, поскольку валютные колебания значительно удорожают их обслуживание.

Он также отметил, что, не смотря на свои обещания, правительство не принимает меры для стабилизации ситуации в отрасли.

В связи с этим хлебопеки намерены провести забастовку и митинги. Они требуют от Верховной Рады Украины срочно рассмотреть и принять закон о мерах для минимизации последствий финансового кризиса в хлебопекарской отрасли. Кроме того, хлебопеки просят Кабмин отменить постановление о регулировании рентабельности на массовые сорта хлеба. По их мнению, в таком случае, власти вынуждены будут договариваться с производителями, тогда как сейчас просто жестко диктуют условия.

В.СЛАБОВСКИЙ отметил, что в условиях кризиса отмена регулирования позволит производителям оперативно реагировать на изменяющиеся условия на рынке.

При этом он заявил, что при отмене регулирования рентабельности цена на хлеб не вырастет, поскольку на сегодня она и так «рыночная».

Президент всеукраинской ассоциации пекарей отметил, что хлебопеки взяли кредиты в валюте, и теперь колебания курса валют усугубляют ситуацию в отрасли. По мнению В.СЛАБОВСКОГО, средняя цена буханки хлеба на сегодня составляет 3 грн., вместе с тем, она должна быть выше приблизительно на 10%, если предприятия смогут перекредитоваться у банков и пролонгировать кредиты. Если же нет, то они вынуждены будут закладывать разницу в курсе в себестоимость хлеба.

Напомним, в Украине местные органы власти имеют право устанавливать предельные уровни рентабельности производства муки и массовых сортов хлеба. На сегодня областные государственные администрации своими распоряжениями установили ограничения рентабельности на производство массовых видов хлеба на низком уровне (для большинства областей - на уровне 2-5%, в отдельных областях до 15%), что не обеспечивает получение предприятиями прибыли, необходимой для расширения развития производства.

Новость от ближних соседей. Разрешение на пересечение границы для жителей приграничных с Румынией областей Украины будет стоить 20 евро. Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, информируя об итогах украинско-румынских переговоров по согласованию проекта двустороннего соглашения о местном приграничном движении, которые состоялись в Бухаресте 11-13 февраля.

«Украинская делегация согласилась на компромиссный вариант относительно установления стоимости разрешения на упрощенное пересечение границы на уровне 20 евро», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, украинская делегация также подтвердила принципиальную готовность урегулировать проблему ширины приграничной зоны по формуле «30+».

Украинская сторона также подтвердила готовность обеспечить срочное прохождение внутригосударственных процедур для скорейшего подписания этого соглашения.

(УНИАН)