Президент критикует «должностные торги» премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует намерения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заняться «должностным торгом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге, объявляя позицию В.ЮЩЕНКО относительно отставки В.ПИНЗЕНИКА.

По ее словам, Президент убежден, что без системных политических перемен фамилии новых министров и их профессиональный уровень не будут иметь никакого значения и смысла, «поскольку они будут становиться заложниками политики действующего премьер-министра».

«Президент Украины не поддерживает инициативу премьер-министра заняться «должностным торгом» в период бюджетного кризиса», - сказала пресс-секретарь.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, по мнению Президента, такой подход является, по меньшей мере, безответственным.

12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Комментируя этот поступок, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».

Сегодня, 16 февраля, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что будет предлагать парламенту завтра рассмотреть вопрос об освобождении В.ПИНЗЕНИКА от должности министра финансов.