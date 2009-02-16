Криль: Тимошенко выставила кресло министра финансов на аукцион

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО стремится обменять должность министра финансов на поддержку на выборах Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"Даже если Ю.ТИМОШЕНКО предложит, а парламент назначит на должность министра финансов Джорджа СОРОСА или другого признанного финансиста с мировым именем - это ничего не изменит", - убежден И.КРИЛЬ.

Он отметил, что "замена лишь одной детали в механизме, который не работает, не заставит его заработать. Кого бы не назначить в правительство ТИМОШЕНКО, этот человек все равно не сможет заставить Кабмин заниматься экономикой. Не это ставит за цель премьер-министр. Она занята будущими президентскими выборами, а поэтому в правительстве, которое она превратила в свой штаб, ей нужны не профессионалы, а спонсоры и лояльные исполнители".

По мнению лидера “Единого Центра”, если проанализировать перечень фамилий, которые называются как возможные кандидатуры на должность министра финансов, то бросается в глаза одна тенденция. "Такое впечатление, что для Ю.ТИМОШЕНКО главное - получить поддержку одной из промышленно-финансовых групп. То есть она будто выставила кресло министра на аукцион - кто предложит большую "поддержку" в разрезе будущих выборов, того и буду предлагать. Мы видим опять политические торги вместо того, чтобы заниматься экономикой. Сегодня Украине необходимо правительство, министры которого будут думать о работе, а не о выборах", - сказал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Виктор ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Комментируя этот поступок, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».

Сегодня, 16 февраля, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил, что будет предлагать парламенту завтра рассмотреть вопрос об освобождении В.ПИНЗЕНИКА от должности министра финансов.

По мнению экспертов, сейчас вероятными кандидатами на эту должность являются экс-министры финансов Игорь ЮШКО и Игорь МИТЮКОВ, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО, руководитель группы советников премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.