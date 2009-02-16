Выборы мэров городов нужно проводить в два тура

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает свести во времени второй тур президентских выборов 2001 года с выборами мэров городов, а также проводить выборы мэров городов в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Председатель ВР заметил, что сегодня во время Согласительного совета обсуждался вопрос на примере Киева о возвращении к двум турам выборов мэров городов.

«Это необходимо для того, чтобы не было случайностей, которые иногда кое-где встречаются», - сказал он.

В.ЛИТВИН прогнозирует, что парламент поддержит такое предложение и примет необходимые решения.

При этом он напомнил, что Президенту Украины, Верховной Раде и другим органам власти необходимо определиться относительно проведения дальнейших избирательных кампаний в Украине.

В.ЛИТВИН напомнил, что в январе 2010 года состоятся выборы Президента, в марте 2010 года - выборы мэров городов, а в марте 2011 года - выборы в органы местного самоуправления.

По словам В.ЛИТВИНА, целесообразно было бы второй тур президентских выборов свести во времени с выборами мэров городов.

«Вполне очевидно, что нам необходимо принять здесь общую позицию. Мы бы на этом факте сэкономили», - подчеркнул он.