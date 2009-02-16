Кого из министров сменят?
20:18, 16 февраля 2009Разное
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Тимошенко пока не готова назвать их
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока не готова назвать министров, которых планируется сменить.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве на совместном брифинге с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ.
«Как только готовы будут изменения в правительстве, мы их моментально внесем в парламент, и вы об этом узнаете первыми. Пока мы не готовы эти списки оглашать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.
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