Кого из министров сменят?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока не готова назвать министров, которых планируется сменить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве на совместном брифинге с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ.

«Как только готовы будут изменения в правительстве, мы их моментально внесем в парламент, и вы об этом узнаете первыми. Пока мы не готовы эти списки оглашать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.