ГЛАВНОЕ на 16 февраля (вечер)

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Хроника дня

Кадровые изменения в правительстве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока не готова назвать министров, которых планируется сменить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве на совместном брифинге с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ.

«Как только готовы будут изменения в правительстве, мы их моментально внесем в парламент, и вы об этом узнаете первыми. Пока мы не готовы эти списки оглашать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.

ЕБРР поддерживает экономику Украины

Европейский банк реконструкции и развития готов выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ сегодня в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он уточнил, что деньги будут, согласно правилам работы ЕБРР, выделяться непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.

«Мы ведем активные переговоры с рядом банков для того, чтобы помочь им получить необходимый капитал для активного продолжения их работы», - сказал Т.МИРОВ.

При этом он не назвал конкретные банки, сославшись на то, что переговоры еще не завершены.

Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине грант в помощь в размере 135 млн. евро для реализации программы строительство саркофага на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение о выделении средств было подписано сегодня в Киеве президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра Украины, строительство саркофага на Чернобыльской АЭС является стратегическим приоритетом в Украине, и эта сумма, которая эквивалентна 1,35 млрд. грн., позволит активизировать это строительство.

«Это большая сумма, которая сдвинет вопрос вперед», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она поблагодарила ЕБРР за быструю реакцию на просьбу Украины. «Я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы лично и ЕБРР мгновенно отреагировали на предложение правительства сотрудничать по укреплению энергоэффективности и развитию энергетики в Украине в 2009-2010 годах», - сказала премьер-министр, обращаясь к президенту ЕБРР Томасу МИРОВУ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что план совместных действий в этом направлении будет обсужден сегодня.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО высказала надежду на помощь ЕБРР в поддержке финансового сектора Украины. «Сейчас это наиболее актуальная программа, которую нам нужно совместно выполнять», - сказала премьер, отметив, что в финансовой поддержке нуждается и реальный сектор экономики.

В свою очередь Т.МИРОВ подчеркнул то, что между Украиной и ЕБРР существует долгосрочное и продуктивное сотрудничество, что позволило предоставить Украине помощь в размере около 4 млрд. евро.

Т.МИРОВ подчеркнул, что сегодняшние переговоры проходят в сложные времена финансового кризиса и банк готов оказывать Украине помощь для преодоления последствий этого кризиса. «Мы очень хотели бы поговорить с Вами о том, что мы могли бы сделать совместно, чтобы помочь Украине преодолеть тяжелые последствия кризиса», - сказал Т.МИРОВ.

Антикризисное законодательство

Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство будет инициировать рассмотрение в Верховной Раде на текущей неделе антикризисного законопроекта для хлебопекарской отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Киеве на совместном брифинге с президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы, я думаю, на этой неделе еще раз будем инициировать внесение в порядок дня вопроса о разрешении кризисных явлений в хлебопекарской отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, еще в конце 2008 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагала Верховной Раде срочно принять закон для сохранения пекарен.

«Мы отработали экстренный законопроект об остановке кризисных явлений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, проект закона предусматривает три основных пункта: пролонгация кредитов хлебопекарням; перечисление валютных кредитов в гривневые по курсу 5,05 UAH/USD; обязательства НБУ рефинансировать банки, которые перечислят кредиты, под разрывы на три года с сохранением действующих требований к резервированию.

«Мы будем настаивать, чтобы еще сегодня этот законопроект был проголосован в первом, втором чтении и в целом», - сказала премьер 24 декабря 2008 года.

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено до 1 марта т.г. завершить формирование антикризисного законодательства в строительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

По его словам, часть постановлений, необходимых для стабилизации ситуации в строительстве, на сегодня находится в Секретариате Президента на согласовании.

При этом В.КУЙБИДА отметил, что законопроект «Об обеспечении граждан Украины доступным жильем», одобренный Кабмином 11 февраля т.г., сегодня или завтра будет передан в Верховную Раду.

По мнению министра, этот законопроект должен входить в пакет антикризисных законов, и он рассчитывает на быстрое рассмотрение документа в парламенте.

В то же время В.КУЙБИДА считает, что «кризиса в строительной отрасли нет», поскольку у нас есть квалифицированная рабочая сила, необходимые механизмы и техника.

Причины кризиса лежат вне строительной сферы, уверен министр.

«Проблема в необеспечении инвестирования в строительство. Проблема лежит в финансовой, банковской сфере. Как только мы добьемся появления инвестирования в строительном комплексе, он будет работать. Если же процесс решения этой проблемы – обеспечения инвестирования в отрасль – затянется неоправданно долго, тогда появится проблема в самом строительном комплексе», - пояснил он.

Министр добавил, что Минрегионстрой совместно со строительными организациями пытались наработать нормативно-законодательные акты, которые бы стимулировали приток инвестиций в отрасль.

Министерство юстиции вместе с представителями банковского сектора создадут совместную рабочую группу, которая займется разработкой законодательных изменений в сфере реализации залогового имущества (ипотеки).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минюста, такая договоренность была достигнута во время сегодняшней встречи министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА с представителями банковских кругов по вопросам применения и изменения законодательства в банковской сфере.

Во встрече приняли участие председатели и заместители председателей правлений ряда ведущих украинских банков, Государственного ипотечного учреждения и т.п.

В ходе встречи отмечалось, что на сегодняшний день законодательство в банковской сфере нуждается в комплексных изменениях - от вопросов заключения кредитного договора об обеспечении ипотекой до приобретения прав собственности. Изменений требуют и ряд законов Украины, в частности, «Об ипотеке», «О банках и банковской деятельности», «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений», «Об исполнительном производстве», «О нотариате» и т.п.

На протяжении двух недель специалисты Минюста и банкиры должны формализовать состав такой рабочей группы и определить технические вопросы, которые будут вынесены для последующей проработки на заседаниях группы.

Антикризисный совет по вопросам преодоления последствий кризиса в строительной отрасли Украины 20 февраля рассмотрит постановление относительно механизмов распределения средств на достройку объектов незавершенного жилищного строительства со степенью готовности выше 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

По его словам, механизмы распределения средств между застройщиками до конца не выписаны. Министр считает, что конкурсы с элементами аукциона должны проводиться в каждом регионе.

«Сейчас проект постановления, которое регулирует это, подготовлен. Очевидно, это постановление будет рассматриваться на заседании антикризисного совета в пятницу под руководством премьер-министра», - сказал В.КУЙБИДА.

Он уточнил, что механизм распределения средств «должен работать, чтобы средства поступили к конкретному потребителю – юридическому или физическому лицу».

Министр отметил, что условия кредитования застройщиков будет определять не Минрегионстрой, а банки.

«Мы не можем навязывать банкам, кому предоставлять средства. Они распоряжаются собственными средствами, поэтому должны быть определенные гарантии, что средства, которые они предоставляют, вернутся. Должен быть дифференцированный подход к каждому застройщику и изучение каждого объекта. Банк должен иметь уверенность, которая сформируется и с нашей помощью, что этот объект будет или вовремя построен, или в этой ситуации не стоит помогать», - пояснил он.

По данным В.КУЙБИДЫ, на сегодня из 750 объектов назавершенного жилищного строительства со степенью готовности выше 70% отобрано 60 объектов, «чтобы не задерживать процесс».

Он сообщил, что распределение объектов, как и средств, должно происходить пропорционально количеству жителей и количеству строящихся объектов. А поскольку большая часть объектов финансируется за средства физических лиц, то достраиваться они будут через предоставление ипотечных кредитов населению.

«После того, как будет определена минимальная стоимость квадратного метра, мы ожидаем, что граждане Украины поймут, что выше этой планки стоимость жилья не опустится, и возьмут кредиты», - добавил министр.

По данным В.КУЙБИДЫ, физические лица смогут взять кредиты под учетную ставку Нацбанка (12%) плюс 2%. При этом он добавил, что сейчас идут дискуссии, какая должна быть учетная ставка Нацбанка.

Он отметил, что значительная доля средств будет направлена в Киев, потому что в столице, по сравнению с другими регионами, строится значительное количество объектов. По данным министра, из 60 объектов, которые отобраны для уточнения и рассмотрения возможности финансирования банками, из регионов отобрано по два-три объекта, а из Киева - около пяти объектов.

Министр ожидает, что средства на достройку жилья могут быть выделены через две недели.

Финансовые новости

Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК отказался стать председателем Национального банка Украины.

Об этом идет речь в пресс-релизе, переданном агентству УНИАН пресс-службой Инициативы А.ЯЦЕНЮКА «Фронт перемен».

В частности, в сообщении отмечается, что во время интервью в программе «Факты с Оксаной Соколовой» на телеканале ICTV А.ЯЦЕНЮК заявил: «Человек, который занимается политикой, не должен заниматься денежно-кредитной системой. Здесь нужно выбирать».

Он подтвердил, что Секретариат Президента предлагал ему занять должность председателя НБУ, однако лидер «Фронта перемен» считает, что такие предложения являются ничем иным, как попытками политических сил убрать с дороги конкурента.

«Им нужно смоделировать ситуацию, чтобы куда-то отправить ЯЦЕНЮКА – на должность министра, на должность главы Нацбанка, куда угодно, только чтобы он не торчал на дороге. Так было все хорошо, и тут что-то появилось. Более того, не только появилось, а что-то предлагает, начинает выдвигать свои идеи, получает определенную поддержку от людей. Это нужно быстро убрать», - убежден А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что не реагирует «на такие с первого взгляда яркие предложения», и сказал, что уже столкнулся «с ужасной пиаровской работой, которую выполняют политические штабы, чтобы убрать с дороги конкурента». «Для этого применяются разные технологии: и кнут, и пряник. Я не реагирую ни на первое, ни на второе», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что для нового председателя Нацбанка важен контакт с правительством и отсутствие политических амбиций. Он добавил, что если бы принял предложение, то «обострение ТИМОШЕНКО с ЯЦЕНЮКОМ было бы невероятное. Потому что на это наложилась бы политическая составляющая».

Относительно политических амбиций А.ЯЦЕНЮК заявил: «У меня есть политическая амбиция – изменить не Национальный банк, а всю страну».

Завершение сделки по вхождению нового инвестора в «Родовид Банк» запланировано на конец марта 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно предоставленной информации, на сегодня уже завершен переговорный процесс по привлечению внешнего инвестора в лице группы компаний «Истил», которая претендует на 39% акций банка.

Как сообщалось, решение о приходе нового стратегического партнера, а также об увеличении уставного капитала банка на 700 млн. грн. было принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Родовид Банк", которое состоялось 30 января 2009 года.

В данный момент пресс-служба банка не озвучивает сумму сделки, но, как сообщалось ранее, минимальный ее объем может составить 100 млн. долл., которые будут полностью направлены на развитие банка.

ОАО «Родовид Банк» и группа компаний «Истил» вели переговоры о продаже части в ООО «РБ Капитал-Групп». Как озвучивалось ранее, сейчас ООО «РБ Капитал-Групп» владеет 76,7798% акций «Родовид Банка».

Игорь ГИЛЕНКО освобожден от должности председателя Правления - президента банка "Надра". Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в понедельник.

Согласно предоставленной информации, И.ГИЛЕНКО уволен с должности согласно приказу от 11 февраля т.г.

И.ГИЛЕНКО занимал должность президента банка "Надра" с июля 1997 года. Он владеет 0,0002% акций банка.

Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е (от анг. tomorrow (завтра), то есть котировки устанавливаются, но сделки будут проводиться только на следующий день) открылись следующими котировками - 8,0400/8,1700, к 12:00 сузился спрэд 8,0850/8,1650. К закрытию ценовые уровни снизились 8,0800/8,1250.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 17:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH на ТОМ’е с котировками – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2290/0,2340, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2300/0,2340. К закрытию торгов цены упали 0,2285/0,2310. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,2250 (+0,5650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2754/55, а к 17:40 выросли 1,2801/02. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2520/10,4240, к 12:00 цены установились на уровне 10,3225/10,4305. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,3400/10,4040.

Сегодня 16 февраля, в США празднуют День Президентов, в связи с чем торги на украинском межбанковском валютном рынке по американской валюте проходили со сниженной активностью, а возможные сделки совершались в основном валютированием ТОМ.

НБУ на 17 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 16 февраля – 770.0000)

100 EUR – 982.9050 (на 16 февраля – 987.3710)

10 RUR – 2.2139 (на 16 февраля – 2.2282)

Новость для киевлян

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете призывает мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО добровольно сложить свои полномочия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО.

По его словам, киевляне не должны ждать еще целый год до следующих выборов.

“Мы призываем Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО добровольно написать заявление об отставке из-за неспособности исполнять свои обязанности”, – заявил А.ЗИНЧЕНКО.

Он отметил, что сегодня все больше депутатов Киевсовета выступают против политики действующего мэра, против его решений начинают голосовать те, кто раньше этого не делал.

По словам А.ЗИНЧЕНКО, в случае, если большинство, которое выступает против Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, будет с каждым голосованием подтверждать свое существование, то постепенно можно будет подойти к рассмотрению кадровых вопросов. По просьбе журналистов А.ЗИНЧЕНКО уточнил, что в случае образования стойкого большинства оно рассмотрит вопрос отстранения от ведения заседаний секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Международные новости

Промышленное производство в России в январе 2009 года снизилось на 16% по сравнению с январем 2008 года, сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Росстата.

Это максимальное падение темпов промпроизводства за 15 лет: в октябре 1994 года производство промышленной продукции сократилось на 18%. Даже в сентябре 1998 года - сразу после августовского кризиса - падение промпроизводства в России составило лишь 15%.

Темпы промышленного производства падают уже не первый месяц подряд: в декабре 2008 было зафиксировано снижение на 10,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, в ноябре - на 8,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство в январе 2009 года снизилось на 19,9%.

Эксперты прогнозируют, что мировой рынок нефти восстановится не ранее 2010 года.

На прошлой неделе в Хьюстоне прошла энергетическая конференция компании Cambridge Energy Research Associates - CERAWeek 2009. Представителей крупнейших нефтяных компаний волновал единственный вопрос - когда восстановится спрос на "черное золото". Некоторые эксперты уверяют, что этого не стоит ждать раньше 2010 года. Об этом сообщает ИА "Туран" со ссылкой на Reuters.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году мировой рынок нефти переживет рекордное за последние 27 лет падение спроса. Пока топ-менеджерам нефтяных компаний остается лишь обсуждать, стоит ли инвестировать в развитие новых проектов и как можно компенсировать удешевление нефти?

По подсчетам старшего вице-президента China National Petroleum Corp (CNPC) Чжоу ЦЗИПИН, в последние несколько месяцев объемы производства нефти китайскими компаниями сократились на 15%. Если в ближайшее время состояние мировой экономики продолжит ухудшаться, нефть подорожает до 60 долл./барр. лишь ко второй половине 2010 года.

Стоит отметить, что показатель 60 долл./барр. в общем и целом устроит всех экспортеров нефти.

"Если "черное золото" подорожает хотя бы до 60 долл., можно будет говорить о постепенном восстановлении мирового рынка нефти", - отметил глава Schlumberger Ltd Эндрю ГУД.

Ведущий экономист IHS Global Insight Нариман БЕХРАВЕШ считает, что столь резкое снижение активности на мировом рынке нефти может свидетельствовать о том, что рынок нефти уже нащупал дно, и вскоре начнется его постепенное восстановление.

"Я помню времена, когда в 2004 году цена 40 долл./барр. считалась очень высокой", - отметил глава BP Plc Тони ХЕЙВОРД.

Как сообщалось, ОПЕК прогнозирует сокращение потребления нефти в 2009 году на 0,67%, как

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Ожидания скорой победы экспорта над импортом слишком оптимистичны?..

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(УНИАН)