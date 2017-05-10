Рабинович призвал власть эффективнее бороться с рейдерством

Рейдерство мешает развитию бизнеса в Украине. Об этом заявил в прямом эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

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На вопрос ведущих в студии, какие проблемы политик решал в последнее время, Вадим Рабинович ответил следующее.

"Я последние два дня занимался борьбой с рейдерством, которое не дает подняться бизнесу. Любой успешный бизнес захватывают какие-то люди, прикрываясь якобы законностью действий", – говорит парламентарий.

По словам лидера партии "За життя", к нему обратились избиратели с жалобой на бездействие прокуратуры.

"Есть такой Сергей Зинченко. Он построил успешный агропромышленный комплекс. У него рейдеры просто отобрали фирму и убили его самого. Я изучил этот вопрос, и, вы знаете, я в ужасе. Полтора года дело лежит у Луценко (генпрокурор. – Ред.) и Сторожука (первый заместитель генпрокурора. – Ред.) в Генеральной прокуратуре, не двигается с места", – возмущается Вадим Рабинович.

Политик говорит, что люди жалуются на то, что рейдеров покрывает прокуратура.

"Я не верю, что Луценко и Сторожук покрывают это рейдерство, поэтому я написал депутатский запрос в правоохранительные органы с просьбой немедленно разобраться. Если в стране можно прийти и просто захватить любой магазин, агрофирму, то, наверное, так работать нельзя", – резюмирует народный депутат.

Напомним, Вадим Рабинович призывает к досрочным парламентским выборам, чтобы разрешить политический и экономический кризис в стране.