АНОНС на 17 февраля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко посетит с рабочей поездкой Ривненскую и Хмельницкую области, на Хмельницкой АЭС проведет расширенное совещание по вопросам развития атомной энергетики.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рынок труда: реальная ситуация и законодательные новации». В работе примет участие директор Государственного центра занятости - руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимир Галицкий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Нужна аккредитация. Телефоны: 494-30-51, 8 067 693-45-75, e-mail: inform@esg.ua до 18-00 16 февраля.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Обман граждан - единственный способ незаконного захвата земли и власти?”. Речь пойдет о новой схеме рейдерского захвата земли и власти с привлечением садовых обществ, в частности, в Вышгородском районе Киевской области. Участники: главный редактор газеты “Слово и Дело” Игорь Постановский; правозащитник, адвокат Павел Сычев; депутат сельского совета, член правления садового общества Евгений Чуенко. На пресс-конференции будут представлены документальные свидетельства и обнародовано обращение ко всем ветвям власти (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Грузовые автоперевозчики объявляют Всеукраинскую забастовку 18 февраля”. На пресс-конференции будут озвучены причины, побудившие к такому шагу, и требования автоперевозчиков к Кабинету Министров. Участники: председатель забастовочного комитета Руслан Капанадзе, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр Данилюк, представители перевозчиков (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при КМУ на тему: “Защитим производителей от уничтожения”. Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей при КМУ обращает внимание на проблемы налогообложения в Украине, которые условиях кризиса способны привести к уничтожению национального производителя и предлагает пути их решения. Участники: председатель Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при КМУ, председатель правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Валентина Изовит, президент „Ассоциации производителей профильных изделий из полимеров” Владимир Панченко, ген.директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич, директор Ассоциации «Теплицы Украины» Александр Томляк, президент Ассоциации „Мебельдеревпром” Сергей Сагаль (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол, посвященный обсуждению нового Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ним услуг. Участники: генеральный директор “Укрзалізниця” Михаил Костюк, председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель, представители Министерства экономики, Министерства транспорта и связи, ассоциаций грузовладельцев и экспедиторов.

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Состоится пресс-конференция экс-заместителя председателя Национального банка Украины Сергея Яременко на тему: «Временные администрации в банках: «плюсы» и «минусы».

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Пресс-конференция на тему: “Украинская банковская система: оборону держим! Пока еще.” К участию приглашены: Валерий Ксензенко, председатель наблюдательного совета АБ ” Банк регионального развития”; Ярослав Колесник, председатель правления АКБ „Форум”.

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Международный Фонд Блейзера в рамках освещения темы «Мировой финансовый кризис: возможные последствия для Украины» проведет очередную презентацию для деловой прессы. Участники: Василий Юрчишин, директор экономических программ, Украинский центр экономических и политических исследований; Олег Устенко, исполнительный директор международного Фонда Блейзера; Валерий Гладкий, генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий.

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Круглый стол на тему: «Мы знаем, как преодолеть кризис!». Мероприятие состоится при участии лидеров всеукраинских и региональных неправительственных организаций, общественных движений, политиков, бизнесменов, экономистов, политологов, экспертов и представителей СМИ. Презентация общественно-политической программы "Моя успешная Украина" ВОО "Успешная Украина".