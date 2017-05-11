Bloomberg опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых менеджеров мира

Самым высокооплачиваемым топ-менеджером 2016 года в рейтинге агентства Bloomberg стал президент и главный исполнительный директор Walmart eCommerce U. S и основатель Jet.com Марк Лор.

Как передает ZN.ua со ссылкой на публикацию агентства, в прошлом году он заработал 236 млн долларов, из которых 235 млн долларов получил благодаря продаже Jet.com ритейлеру Walmart.

Второе место в рейтинге занял генеральный директор корпорации Apple Тим Кук. Он заработал за год 150 млн долларов, из которых 3 млн – зарплата. Третье место занял бывший вице-президент Goldman Sachs Джон Вайнберг, который является председателем совета директоров консалтинговой компании Evercore Partners Inc. Его заработок за 2016 год - почти 124 млн долларов.

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Четвертое место занял генеральный директор Alphabet Inc. (компания, которой принадлежит Google) Сундар Пичаи. Он заработал 106,5 млн долларов, из которых 650 тыс. — гонорар, а 105,4 млн долларов— дивиденды. Пятерку самых богатых топ-менеджеров замыкает генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск. Его доход за прошлый год составил 99,7 млн.

Во вторую пятерку вошли: генеральный директор компании IBM Джинни Рометти (96,7 млн долларов), генеральный директор Caesars Acquisition Митч Гарбер (91,1 млн долларов), бывший генеральный директор Viacom Филипп Дауман (87,8 млн долларов), исполнительный директор CBS Corporation Лесли Мунвс (83,6 млн долларов) и гендиректор Gamco Investors Inc. Марио Габелли (75,9 млн долларов).