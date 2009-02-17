Луценко: МВД РФ обратилось в суд для объявлением Фирташа в розыск

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что российские правоохранительные органы обратились в суд в связи с объявлением в международный розыск бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил в интервью газете «Сегодня» (17 февраля).

На вопрос, объявлен ли россиянами Д.ФИРТАШ в международный розыск, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Нет. Насколько я знаю, есть обращение российских правоохранительных органов в суд по этому вопросу, но решение не принято».

«Когда и если будет принято, мы выполним свои международные обязательства. То есть, если суд объявит его в розыск и он будет задержан вне Украины, то его к ним экстрадируют. Если задержим мы, суд выберет ему меру пресечения и дальше следствие пойдет своим ходом у нас», - уточнил министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО призвал не пугать Д.ФИРТАША и других такими теориями. «Пока человек полноценный гражданин нашей страны, против него в МВД Украины нет ни одного уголовного дела», - сказал он.