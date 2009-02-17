Фельдман подарит харьковскому музею картину Репина
“Мы хотим вернуть Харькову часть его истории”
Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН подарит картину великого художника украинского происхождения Ильи Репина одному из харьковских музеев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.
«Знаменитый художник родился в городе Чугуев Харьковской области и является одним из всемирно известных харьковчан. Мы хотим вернуть Харькову часть его истории и культуры», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.
По его словам, в настоящее время вопрос о покупке у частного коллекционера одной из картин И.Репина уже практически решен. «Это будет уникальное произведение не только с исторической и художественной точки зрения, но и с эмоциональной. Мы безвозмездно передадим ее одному из харьковских музеев», - отметил депутат.
А.ФЕЛЬДМАН считает, что в условиях экономического кризиса частный бизнес, благотворители и меценаты должны не только продемонстрировать всему обществу, что гуманитарные приоритеты не утратили свою актуальность, но и сделать все возможное, чтобы возвращать в страну ее историческое и культурное наследие.
По неофициальной информации, А.ФЕЛЬДМАН намерен передать Харькову картину И.Репина «Портрет сына Юрия», написанную в 1906 году. Стоимость произведения экспертами антикварного рынка оценивается в несколько сотен тысяч долларов.