Главное на 17 февраля (день)

ВР освободил Пинзеника от должности министра финансов Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке министра финансов Украины Виктора Пинзеника". “За" это постановление проголосовали 238 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку проголосовали почти в полном составе фракции Блока Юлии Тимошенко, Коммунистической партии Украины, Блока Литвина. Из фракции "Наша Украина - Народная самооборона" за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов - 1.

Как сообщалось, 12 февраля В.Пинзеник, он был назначен на эту должность в декабре 2007 г, подал заявление о своей отставке.

По мнению экспертов, сейчас вероятными кандидатами на эту должность являются экс-министры финансов Игорь ЮШКО и Игорь МИТЮКОВ, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО, руководитель группы советников премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.

Мнения по поводу отставки министра финансов разделились

Отставка министра финансов - политическое решение

Решение об отставке министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА является исключительно политическим и не окажет какого-либо влияния на экономику, а также на вероятность получения второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ). Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН выказал советник председателя правления "Укргазбанка" Александр ОХРИМЕНКО.

«Я бы вообще отнес отставку ПИНЗЕНИКА просто к технической операции. Никаким образом она ни положительно, ни отрицательно на экономику не повлияет. У нас просто до такой степени заполитизировали самые обычные события, что, к сожалению, даже такая новость уже у всех считается обыденной. Можно сказать, что это чисто политическое решение. Какие-либо события в экономике вряд ли произойдут (в связи с этим решением – УНИАН), - отметил А.ОХРИМЕНКО.

Также он считает, что принятие Верховной Радой отставки ПИНЗЕНИКА никак не повлияет на вероятность получения Украиной второго транша кредита МВФ.

«К кредиту она (отставка - УНИАН) никакого отношения не имеет, кредит отдельно. Там проблемы более глобального характера, и если бы остался ПИНЗЕНИК, ну не может министр решить все те проблемы, которые накопились в Украине», - подчеркнул эксперт.

По мнению ОХРИМЕНКО, должность министра финансов еще долго будет оставаться вакантной, так как будет трудно найти компромисс относительно новой кандидатуры.

Это шаг к дефолту

В свою очередь, народный депутат от НУ-НС, член группы «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА считает, что отставкой министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА Украина сделала шаг вперед к дефолту.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня в интервью журналистам.

«Увольнение министра финансов ПИНЗЕНИКА - это шаг к суверенному дефолту», - сказала она.

К.ЛЯПИНА объяснила это тем, что в нынешних условиях найти кандидатуру на должность министра, который бы создал реальный бюджет и удовлетворил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, практически невозможно.

В то же время, по ее словам, сегодня нет голосов за назначение нового министра финансов.

«Поэтому страна в опасности, и эта опасность усилилась сегодня решением об отставке В.ПИНЗЕНИКА», - сказала она.

Сейчас любая замена в правительстве - свидетельство проблем

В период кризиса любая замена в правительстве свидетельствует о том, что в нем существуют серьезные проблемы. Такое мнение высказал УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Игорь ШЕВЛЯКОВ в связи с принятием Верховной Радой постановления «Об отставке министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА».

По его словам, бюджетная стабильность и бюджетная политика – один из приоритетных вопросов в деятельности правительства, поэтому увольнение министра финансов вызывает много вопросов.

«Очевидно, что подготовленной замены ему не было, - говорит И. ШЕВЛЯКОВ. – Можно говорить о склонности ПИНЗЕНИКА к жесткой фискальной политике, но нельзя не учитывать того, что он знал свое дело. И будет ли ему соответствующая замена?..»

По мнению эксперта, возможно, что на должность министра финансов придет кто-то из министерства, однако в таком случае это будет человек премьер-министра.

Что касается возможного влияния отставки министра финансов на ситуацию с получением второго транша кредита МВФ, то эксперт отметил, что миссия учитывает не персоналии в правительстве, а ситуацию в бюджетной сфере – в частности, это дефицит и нереалистические прогнозы, заложенные в него.

«Деятельность миссии показала, что МВФ работает с ТИМОШЕНКО, а министр финансов должен либо поддержать премьера, либо промолчать», - прокомментировал И. ШЕВЛЯКОВ.

Новый министр не изменит ситуацию в корне

Член фракции Партии регионов Ирина АКИМОВА считает, что новая кандидатура министра финансов, кто бы это ни был, существенно не изменит экономическую ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.АКИМОВА заявила сегодня в интервью журналистам.

«Я не знаю, кем будет заменена фигура ПИНЗЕНИКА, но по моему глубокому убеждению сейчас сама личность, которая придет на этот тяжелый участок работы, вряд ли сможет изменить ситуацию коренным образом», - сказала она.

И.АКИМОВА объяснила, что если полностью не работает правительственная команда, то замена лишь одного человека не меняет ситуацию.

В то же время, народный депутат считает, что сама отставка Виктора ПИНЗЕНИКА не “является дефолтом всей страны, а служит лишь индикатором дефолта правительства”.

Спад промпроизводства в Украине составил 34,1% январь2008/январь2007

В Украине спад промышленного производства в январе 2009 года, по сравнению с январем 2008 года, составил 34,1%, в январе 2008 года против декабря 2008 года зафиксирован спад на уровне 16,1%. Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в январе 2009 года против января 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 21,4% (в январе к декабрю 2008 года – 7,4%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 39,2% (к декабрю – 6%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 8,6% (к декабрю – 8%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в январе 2009 года против января 2008 года составило 41,6% (против декабря – 22,4%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 38,4% (к декабрю - 33,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в январе 2009 года против января 2008 года составил 46,4% (к декабрю - 19,2%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 49,6% (к декабрю - 26,8%).

В Госкомстате сообщили, что в январе 2009 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с январем 2008 года, снижение производства составило 46% (к декабрю - 4,5%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 58,3% (41,1%).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

S&P поместил рейтинги украинских муниципалитетов в список Credit Watch

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило рейтинги всех украинских региональных и местных органов власти (РМОВ) в список Credit Watch с негативным прогнозом вслед за аналогичным действием по суверенным рейтингам. Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие затронуло рейтинги таких РМОВ, как Киев (В/Watch Негативный/—), Львов (В/Watch Негативный/—; uaA/Watch Негативный), Днепропетровск (В/Watch Негативный/—; uaA-/Watch Негативный), Ивано-Франковск (В/Watch Негативный/—; uaBBB+/Watch Негативный), Луганск (В/Watch Негативный/—; uaBBB/Watch Негативный) и Одесса (В/Watch Негативный/—; uaA-/Watch Негативный), а также Автономная Республика Крым (В/Watch Негативный/—; uaA-/Watch Негативный).

«Мы выведем эти рейтинги из списка Credit Watch вслед за аналогичным действием в отношении рейтинга Украины», - говорится в сообщении S&P.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Standard & Poor`s поместило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте «В» и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «В+» в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом ввиду возрастающего риска неисполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита.

ЕБРР готов оказать поддержку Украинe

Европейский банк реконструкции и развития готов оказать поддержку Украине. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом заявил вчера президент ЕБРР Томас МИРОВ на встрече с председателем Верховной Рады Владимир ЛИТВИНОМ.

Как прозвучало во время встречи, «давние отношения Украины и Европейского банка реконструкции и развития свидетельствуют, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕБРР». В этом контексте Т.МИРОВ напомнил, что несмотря на непростую ситуацию, уже в прошлом году ЕБРР инвестировал в Украину 900 млн. евро. В нынешнем году, сказал он, банк готов инвестировать еще около 1 млрд. евро. По словам Т.МИРОВА, помощь будет касаться стабилизации банковского сектора, инвестиций в модернизацию энергетической отрасли и тому подобное.

«Также мы хотели бы помочь пережить эти непростые времена малому и среднему бизнесу Украины», - сказал он.

ЕБРР выделит 500 млн. евро для рекапитализации украинских банков

Европейский банк реконструкции и развития готов выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования украинских банков. Об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на совместном брифинге с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он уточнил, что деньги будут, согласно правилам работы ЕБРР, выделяться непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.

«Мы ведем активные переговоры с рядом банков для того, чтобы помочь им получить необходимый капитал для активного продолжения работы», - сказал Т.МИРОВ.

При этом он не назвал конкретные банки, сославшись на то, что переговоры еще не завершены.

Луценко: МВД РФ обратилось в суд для объявлением Фирташа в розыск

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что российские правоохранительные органы обратились в суд в связи с объявлением в международный розыск бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил в интервью газете «Сегодня» (17 февраля).

На вопрос, объявлен ли россиянами Д.ФИРТАШ в международный розыск, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Нет. Насколько я знаю, есть обращение российских правоохранительных органов в суд по этому вопросу, но решение не принято».

«Когда и если будет принято, мы выполним свои международные обязательства. То есть, если суд объявит его в розыск и он будет задержан вне Украины, то его к ним экстрадируют. Если задержим мы, суд выберет ему меру пресечения и дальше следствие пойдет своим ходом у нас», - уточнил министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО призвал не пугать Д.ФИРТАША и других такими теориями. «Пока человек полноценный гражданин нашей страны, против него в МВД Украины нет ни одного уголовного дела», - сказал он.

Государство увеличит финансирование фермеров с 26 млн. до 226 млн. грн.

Правительство предлагает увеличить финансирование фермерских хозяйств из госбюджета на 200 млн. грн. – до 226 млн. грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с фермерами сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что, в частности, эти деньги могут быть использованы для предоставления фермерам беспроцентных кредитов.

“Мы (с представителями Ассоциации фермеров – УНИАН) пересмотрели ситуацию с выделением денег из госбюджета на 2009 год и приняли решение, что через перераспределение расходов Стабилизационного фонда - 200 млн. грн. дополнительно к 26 млн. грн. это будет 226 млн. грн. - мы перераспределим на фермеров. Для этого не нужно голосование в Верховной Раде, это принимается решением бюджетного комитета”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что в ближайшие дни соответствующее решение комитета будет принято, поскольку большинство из состава комитета поддерживают развитие аграрного сектора.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что есть надежда на то, что распределение этих денег для фермерских хозяйств может начаться уже на текущей неделе.

Тимошенко надеется, что Ющенко подпишет антикризисный закон по АПК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет принятый Верховной Радой закон о поддержке аграрного сектора в условиях кризиса. «Надеемся, что Президент его в ближайшие дни подпишет. Если наложит вето, у нас есть голоса в парламенте, чтобы преодолеть это вето, достаточно голосов –значит, будем преодолевать вето», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 февраля приняла в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса". В частности, ВР исключила норму, которой предлагалось предоставить Аграрному фонду Украины бюджетный займ для закупки избыточной части нереализованных на внутреннем рынке семян подсолнечника, что дополнительно потребует из госбюджета 1,2 млрд. грн.

Исключена также норма об установлении запрета на ввоз давальческого сырья в Украину (кроме сырья для легкой промышленности: пряжи, нитей, тканей, кожи, резиновых нитей и текстиля).

Также исключена норма об изъятии из перечня объектов дотации без любых законных оснований птицы домашней живой и кролей домашних живых.

Кредиты аграриям продлят

Национальный банк Украины принял все необходимые решения для пролонгации кредитов аграриев. «Все необходимые решения Национальный банк принял для того, чтобы коммерческие банки имели возможность пролонгировать кредиты для аграриев и сделать так, чтобы у них не росли проценты», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она подчеркнула, что правительство не будет поддерживать рефинансирование тех банков, которые не будут продлевать кредиты.

Как сообщал УНИАН, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса.

АПК сегодня обслуживают 92 коммерческих банка. Для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены.

Правительство намерено ввести единый налог для аграриев

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поручила профильным министерства изучить возможность внедрения единого сельскохозяйственного налога.

„Фермеры готовы платить тот же объем налога, даже больше хотят платить, но просят, чтобы это обсчитывалось прозрачно”, - отметила премьер-министр.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван ТОМИЧ, в свою очередь, отметил, что соответствующий законопроект уже разработан и основывается на польском опыте. „Ми давно хотим простой, взаимовыгодной налоговой политики... Мы готовы платить фиксированный налог в 2,5 раза больший, но чтобы он был единым налогом и взаимоотношения регулировал”, - отметил И.ТОМИЧ.

Валютный рынок.Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0750/8,1600, к 12:00 цены выросли 8,1850/8,2250.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2240/0,2285, а к 12:00 цены поднялись 0,2275/0,2300. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35,7675 (+1,3115).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2624/25, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,1910/10,3040, к 12:00 цены ушли вверх 10,3365/10,4010.

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Зачем банки «рисуют» прибыль

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