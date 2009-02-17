СВЯТО КРЕСЛО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ - НОВЫЙ МИНИСТР ФИНАНСОВ СТАНЕТ ИЗВЕСТЕН...

Верховная Рада «уволила» Пинзеника. Но, наверняка, это не последние изменения в кабинете Тимошенко. Ротации в правительстве в большинстве вызывают сомнение в плане необходимости и действенности. Помогут ли они выходу из сложившейся экономической ситуации, когда страна, по мнению как отечественных, так и западных экспертов, находится на грани дефолта.

Впрочем, затяжная кадровая нестабильность наблюдается и в других ТОПовых организациях. - например, Нацбанк стоит в очереди – ситуация с его руководителем до сих пор остается не ясной. Плюс на текущей неделе всплыли новости о возможной отставке главы "Нафтогаза".

Среди кандидатур на место Пинзеника называются экс-министры финансов Игорь Юшко и Игорь Митюков, экс-глава Национального банка Сергей Тигипко, руководитель группы советников премьер-министра Виталий Гайдук. Причем к креслу министра финансов добавляют еще и регалии вице-премьера. Должности трех ключевых персон, сыгравших не малую роль в жизни Украины за последнее «неспокойное» время, сегодня выставляются Тимошенко на аукцион, при этом самое главное не прогадать, и не в плане послушания, а относительно профессионализма и конкретики действий. Президент уверен, что поступок Пинзеника является «знаковым», другими словами, кто бы не поселился в Кабмине, он ничего не сможет изменить при руководители Тимошенко. Но все же, кого выберет Юлия Владимировна...

Пинзеник ушел, кто на новенького?

Отставку Пинзеника многие связывают с его «тайным письмом» на имя Тимошенко о состоянии дел в Украине. Это послание обнародовало одно из интернет-изданий. Материалы, изложенные в нем, свидетельствуют о том, что наша страна переживает глубочайший с 1994 года кризис. "Не пережив" попадания письма в СМИ, Пинзеник заболел, а потом и вовсе подал в отставку.

Следующим министром финансов Украины чаще всего называют руководителя группы советников премьер-министра Виталия Гайдука. Причем ему пророчат и кресло вице-премьера.

Уроженец Донбасского региона, в свое время В.Гайдук состоял в Партии регионов, входил в состав политисполкома партии. Имеет солидный опыт работы в правительстве. В 2000-2002 гг. был первым замминистра и министром топлива и энергетики. С ноября 2002-го по декабрь 2003-го занимал пост вице-премьера, курировал вопросы промышленности и ТЭК.

После ухода из правительства В.Гайдук с головой окунулся в бизнес. Как известно, он имеет непосредственное отношение к корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". В ее активы входит целый ряд предприятий различного профиля в Украине и за рубежом, основные направления - производство стали, проката, стальных труб, кокса, оборудования для черной металлургии и коксохимической промышленности. В.Гайдук вместе с компаньоном Сергеем Тарутой стоял у истоков создания корпорации (основана в 1995 году) и принимал активнейшее участие в ее развитии. Считается, что фактически они являются совладельцами этой структуры, хотя, по некоторым данным, сторону В.Гайдука представляет его супруга, владеющая 49% акций ИСД. Сам же В.Гайдук по состоянию на октябрь 2006-го числился президентом консорциума "Индустриальная группа", управляющего активами ИСД, и председателем наблюдательного совета ОАО "Днепровский металлургический комбинат им.Дзержинского".

В 2006 году журнал "Корреспондент" в рейтинге богатейших людей Украины поставил В.Гайдука на 7-е место, оценив состояние в 1,7 млрд долл. (С.Тарута с таким же размером активов занял 6-ю позицию). В 2007-м экспертами журнала "Фокус" активы каждого из компаньонов были оценены в 2,3 млрд долл. А год спустя состояние В.Гайдука оценили уже, соответственно, в 2,37 млрд долл. и 2,77 млрд долл.

Но кроме него есть и другие кандидатуры. По мнению украинских банкиров, пост министра финансов может занять экс-министр финансов Игорь Юшко, экс-глава Национального банка Сергей Тигипко или экс-министр финансов Игорь Митюков. Все личности достаточно весомые.

Игорь Юшко с 1992-го занимал пост первого заместителя председателя, председателя правления Первого украинского международного банка (Донецк). В 1998-м избран депутатом Верховной Рады Украины по мажоритарному округу. Затем - заместитель председателя комитета ВР по финансам и банковской деятельности (1998—2001 гг.). Член совета Национального банка Украины (2000 г.). В декабре 2001 года назначен госсекретарем Министерства финансов Украины, а спустя три недели — министром в правительстве Анатолия Кинаха. В ноябре 2002 года, как только к рулю исполнительной власти пришли «донецкие», был немедленно уволен.

Сергей Тигапко в 1991-м являлся зампредседателя правления коммерческого банка "Дніпро". А в марте 1992 года - председателем правления днепропетровского КБ "ПриватБанк". Позже основатели "Привата" его долю выкупили. В 1994-1997 гг. С.Тигипко - внештатный консультант Президента Украины Леонида Кучмы по вопросам денежной политики.

Затем получает посты вице-премьер-министра Украины по вопросам экономической реформы в правительстве Павла Лазаренко (апрель-июль 1997-го), вице-премьера по вопросам экономики в Кабмине Валерия Пустовойтенко (1997-1999), министра экономики в правительстве Виктора Ющенко.

В 2000-м году на довыборах в Верховную Раду в избирательном округе в Павлограде становится народным депутатом Украины. В 2002-м повторно проходит в парламент по списку пропрезидентского блока "За Единую Украину!".

С декабря 2002-го два года занимал пост главы Национального банка Украины.

С 2000 по 2005 гг. возглавлял партию "Трудовая Украина".

За время политической карьеры был членом СНБОУ, входил в составы и руководил различными правительственными комиссиями, советами и комитетами. Представлял Украину в межправительственных структурах СНГ.

В ноябре 2004-го ушел из большой политики. Сосредоточился на управлении собственным большим бизнесом - финансовой группой ТАС, в которую входили "ТАС-Инвестбанк", "ТАС-Комерцбанк", "ТАС-Бизнесбанк", страховая компания ТАС, клиника семейной медицины и ряд других активов.

В 2007 году продал "ТАС-Инвестбанк" и "ТАС-Комерцбанк" шведскому банку "Swedbank". 18 марта Юлия Тимошенко назначила С.Тигипко своим советником. В то же время, на пару с премьером он стал сопредседателем вновь созданного Совета инвесторов при Кабинете Министров.

Игорь Митюков в 1990-1992 годах работал заместителем председателя правления банка "Украина", в 1994 году – заместителем председателя Национального банка, а с сентября 1994 года по июль 1995-го – вице-премьером по вопросам финансовой и банковской деятельности. С июля 1995 года по февраль 1997-го – специальный представитель Кабмина при ЕС с полномочиями вице-премьера. С 26 февраля 1997 года по 27 декабря 2001-го – министр финансов (президент Кучма). С декабря 2003 года по сентябрь 2005-го – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Был членом Совета национальной безопасности и обороны с августа 1997 года по декабрь 2001-го. С 9 октября 2001 года – член совета НБУ. Игорь Митюков с 15 ноября 2006 года по 19 декабря 2007 года был советником премьер-министра Виктора Януковича.

Выбор есть, и вполне возможно, что будущий министр не упомянут в этом достойном списке. При том, что и со сроками также непонятка. Так, на сегодня завис вопрос с голосованием по вице-спикеру в обмен на поддержку кандидатуры министра финансов (о таких "обменках" говорят в кулуарах, но видимо, "курс обмена" пока не согласован).

При этом создается впечатление, что на сегодня основной проблемой может стать то, что НИКТО НЕ ЗАХОЧЕТ становиться министром финансов. В нынешнее кризисное время эта должность - этакая "вешалка для всех собак", причем "вешать" промахи будут как свои, так и оппоненты. Так что далеко не каждый захочет себя в этой роли почувствовать - уж больно "давит" на имидж и психику.

И хотя бютовец Кожемякин утверждает, что такой герой уже найден и уже в ближайший четверг страна будет с министром финансов - никто ничего не гарантирует.

"Исход" министров из Кабмина...

Все перестановки в правительстве вызывают массу вопросов. Кто из кандидатов более профессионален, кто из них больше «дорог» Президенту, а кто – премьеру, а главное, зачем все это нужно и во время ли? Конечно, все кандидаты достаточно «крепкие» орешки, может они и смогут хоть как-то подредактировать нашу экономику. Им в команду необходим глава Нацбанка, а это пост вызывает немало вопросов.

Президент считает, что заявление Пинзеника должно стать знаковым для самодостаточных и принципиальных министров действующего правительства. Впрочем, формулировка Президента прямо ни к чему не призывала, так что вряд ли стоит ожидать протестных отставок министров президентской квоты.

По мнению Президента, это заявление свидетельствует, что в действующем правительстве ни один, даже наиболее профессиональный министр, не в состоянии реализовать свои знания и опыт. Выходит, что от перемены мест сумма не меняется. И поэтому не стоит ждать от ротации в Кабмине скорого исправления ситуации, которая так в этом нуждается, катясь в преисподнюю…

А как дела в Нацбанке?

Что касается смены главы НБУ, то этот скандал, как говорится, "не горить, не тліє". 26 января с.г. Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.Стельмаха на должность председателя Национального банка Украины. Президент решил обжаловать эти действия ВР в Конституционном суде. То есть, Стельмах пока остался в кресле главы НБУ. Его увольнения добивалась Тимошенко, обвиняя в непродуманной и неправильной политике в банковском секторе.

На какой-то момент все затихло. Однако, на днях вдруг все обо всем вспомнили и даже всплыла кандидатура на этот пост. О предложении со стороны Секретариата Президента возглавить НБУ заявил Арсений Яценюк. Правда, он при этом отметил, что рассматривает его как попытку убрать конкурента в президентской гонке. Балога сразу опроверг слвоа Яценюка: «Уверенность А.Яценюка в том, что ему предлагают возглавить Национальный банк, чтобы устранить как потенциального участника президентских выборов, свидетельствует лишь о самоуверенности молодого и амбициозного политика. Глава государства никогда не будет использовать государственные должности как разменные монеты в политических соревнованиях. Вопрос о смене руководства НБУ и в дальнейшем будет оставаться исключительной прерогативой Президента. Не стоит придавать этому политическую расцветку с примесями спекуляций и искажений».

Среди кандидатов на пост главы НБУ и Петр Порошенко. Причем его кандидатуру называют как одну из наиболее вероятных. Фракции сейчас активно обсуждают этот вопрос. На сегодня Порошенко является председателем Совета Нацбанка. До вхождения в политику был крупным предпринимателем. Сегодня почетный президент производственного концерна "Укрпроминвест". В состав концерна входят четыре кондитерские фабрики (каждая третья тонна украинских кондитерских изделий производится ими), Днепровский крахмалопаточный комбинат - самый мощный во всем бывшем СССР, несколько сахарных и молочно-консервных заводов, два комбината хлебопродуктов, Радомышльский пивоваренный завод, Песковский завод стеклоизделий. Помимо переработки "Укрпроминвест" занимается автомобиле- и судостроением.

Кадровый вопрос в Нацбанке остается открытым. Судя по всему, Президента кандидатура Стельмаха полностью устраивает, хотя, поживем – увидим. Впрочем, никто не исключает и то, что смена министра финансов каким-то образом будет коррелироваться со сменой главы НБУ.

Что будет с Нафтогазом?

Следующим вопросом остается должность главы Нафтогаза. 22 января О.Дубина попал в больницу в прединфарктном состоянии. Так для него закончились газовые переговоры. Именно в период восстановления его здоровья и стали поговаривать об отставке. Пресс-центр Нафтогаза опроверг эти слухи. На сегодняшний день О.Дубина по-прежнему находится на больничном (такой больничный длится порядка месяца, не меньше). Ну что ж, судьбу этого кресла узнаем после его полного выздоровления.

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Короче, по мнению стороннего наблюдателя, сейчас явно "засвечены" два момента. Во-первых, в кадровой войне за портфели между Грушевского и Банковой пока заметное преимущество у правительства. Кресла либо уже выбиты, либо основательно расшатаны под ТОПами, которые ассоциируются с президентским лагерем.

Второй момент - уже ясно очерчивается проигравший. От кадровых перемен пострадает Украина. По крайней мере, именно на эту мысль наводит реакция международных рейтинговых агентств, обрушивших рейтинги нашей страны после отставки министра финансов...

Новые заявления Кабмина

Правительство и парламентская коалиция внесут на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность министра финансов в едином пакете кадровых замен в составе Кабинета министров.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов 18 февраля на пресс-конференции в Кабмине.

«Я думаю, что будет рассмотрение комплексное кадровых вопросов, кадрового обновления Кабинета министров, и это будет вероятнее всего единым пакетом – что касается заполнения свободных вакансий, так и возможной ротации, о которой уже давно говорят и в прессе, и в обществе», - сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что объединение должностей первого вице-премьер-министра и министра финансов в условиях кризиса является нежелательным.

Отвечая на вопрос о готовности возглавить Министерство финансов, А.Турчинов сказал: «Я стараюсь вдохновенно и ответственно относиться к тем обязанностям, которые возложены на меня в Кабинете министров, этих обязанностей очень много, и их будет очень сложно объединить с функциями министра финансов».

Парламент определился с НБУ?

Верховная Рада 19 февраля не поддержала ни один из четырех законопроектов с одинаковым названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам деятельности Национального банка Украины».

За каждый из данных законопроектов голосовали не более 200 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН). Эти законопроекты касались процедуры отстранения председателя НБУ и выполнения его обязанностей.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав АРЖЕВИТИН, все эти четыре законопроекта противоречат Конституции Украины.

По его словам, такой точки зрения придерживается и комитет, и юридическое управление Верховной Рады Украины.

Он предложил народным депутатам Украины внести изменения в Конституцию Украины в части порядка назначения и увольнения председателя НБУ.

Он напомнил, что законы не могут вступать в противоречие с Конституцией, поэтому от имени комитета не рекомендовал к принятию ни один из четырех законопроектов.

(УНИАН)