Медведев поручил сократить расходы Кремля

Президент России Дмитрий Медведев поручил сократить расходы администрации Кремля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал на встрече с членами Совета Федерации.

«Администрация Президента – не очень большая организация, но она должна показать пример», - сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что ситуация в экономике и ситуация с формированием бюджета не самая легкая, поэтому необходимо думать об экономии государственных расходов на всех уровнях применительно к деятельности любого государственного органа.

«Хотел бы, чтобы Совет Федерации об этом подумал и дал соответствующие рекомендации законодательным собраниям субъектов федерации. И вообще, нужно начинать с себя. Поэтому предлагаю каждому органу управления представить предложения на эту тему», - добавил Президент РФ.