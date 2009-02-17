Billa выиграла право аренды помещений на Бессарабском рынке

Сеть супермаркетов «Billa» за 3 млн. грн. выиграла право аренды на протяжении 5 лет помещений на Бессарабском рынке в Киеве под обустройство продуктового магазина. Ранее в этих помещениях был магазин "Кооператор".

Как передает корреспондент УНИАН, в торгах приняли участие 11 представителей разных компаний и операторов продуктовых магазинов, работающих в Украине.

Стартовая цена объекта составляла 800 тыс. грн., шаг торгов – 50 тыс. грн.

Площадь, которая сдается в аренду, - 600 кв. м.

Арендатор должен платить ежемесячно 100 грн. за 1 кв. м площади на первом этаже и 50 грн. за 1 кв. м за подвальное помещение (площадь подвала – 270 кв. м).

Магазин предусматривается открыть ко Дню Киева (последнее воскресенье мая – УНИАН).

Название будущего магазина на сегодня не известно, поэтому не исключено проведение специального конкурса на лучшее название.

Сейчас представитель победителя конкурса на право аренды осуществляет оформление соответствующих документов с КГГА и подписывает соответствующий контракт.

Согласно условиям конкурса, торговая наценка на продукты питания в этом магазине не должна превышать 10%.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в газете «Хрещатик» было опубликовано объявление о биржевых торгах на право аренды нежилого помещения Бессарабского рынка для последующего размещения в нем муниципального гастронома.

Среди условий продажи: целевое использование помещения – магазин по продаже продовольственных товаров. В ассортименте предприятия должно быть не менее 20 наименований товаров «потребительской корзины» с наценкой не более 10%; арендная плата – помещение первого этажа – 100 грн./кв. м, помещение подвала – 50 грн./кв. м.; срок аренды – 5 лет; арендодатель – КП «Бессарабский рынок»; шаг аукциона – 50 тыс. гривен.

Директор по финансам компании «Billa-Україна» Руслан ЛАВРИНЕНКО, который на торгах представлял свою компанию, сообщил журналистам, что в магазине на Крещатике будет не менее 20 артикулов товаров с наценкой не более 10%, и это будут товары широкой группы потребления, а именно - продукты питания.

По поводу наценки для других товаров магазина он сообщил, что это зависит от ассортимента, который будет спланирован, и от проектирования отделов.

На вопрос, почему “Billa” заинтересовались открытием такого небольшого по размерам магазина, Р.ЛАВРИНЕНКО ответил, что “Billa” с самого начала зарождалась в Австрии как “магазин у дома”. По его словам, те супермаркеты, которые размещены в 13 странах Европы, - это магазины форматом до 1 тыс. или до 2 тыс. кв. м общей площади.

“Примером может служить супермаркет “Billa-Корса” в Вене возле оперы в торговом центре на минус первом уровне. В Украине это будет первый подобный”, - отметил он.

По поводу названия нового продуктового магазина в центре столицы, то, по словам Р.ЛАВРИНЕНКО, не будет проблем согласовать этот вопрос с городскими властями. Как вариант он допускает “Billa-муніципальний гастроном”.

В свою очередь, Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила журналистам, что аналогичные биржевые торги предусматривается проводить ежемесячно, а полученные от них средства пойдут на социальные программы столичной власти.