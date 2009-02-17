Эксперт: «героизация» Пинзеника необоснованна

На сегодня наблюдается необоснованная «героизация» Виктора ПИНЗЕНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Сейчас пошла «героизация» этого человека, что это страшная потеря для Украины, что он является непревзойденным профессионалом. Откуда такие оценки?» - спросил он.

В частности, С. ЯРЕМЕНКО отметил, что Министерство финансов имело влияние на деятельность Национального банка, а также проводило достаточно жесткую политику, «носящую харизму ПИНЗЕНИКА».

Он также подчеркнул, что на сегодня необходимо найти адекватного человека на должность министра финансов – «профессионала, без псевдолиберальных взглядов».

Напомним, сегодня, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление «Об отставке министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА»

За отставку проголосовали почти в полном составе фракции БЮТ, КПУ, Блока Литвина. Из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за отставку проголосовали 37 народных депутатов, а из фракции Партии регионов – 1.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля В.ПИНЗЕНИК написал заявление об освобождении от должности министра финансов Украины.

Комментируя этот поступок, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Безусловно, вызовы мирового финансового кризиса не все чиновники переносят. Не все чиновники могут работать в экстремальных условиях. Не все чиновники могут адекватно реагировать на вызовы, и поэтому самые слабые оставляют свои боевые позиции, идут и занимаются другими делами».

По мнению экспертов, сейчас вероятными кандидатами на должность министра финансов Украины являются экс-министры финансов Игорь ЮШКО и Игорь МИТЮКОВ, экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО, руководитель группы советников премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ГАЙДУК.