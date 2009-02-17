Днепропетровск отключен от теплоснабжения, Донецк - в проекте

Сегодня от теплоснабжения были отключены все заведения и жилые дома Днепропетровска.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя, подача тепла осуществляется только в стационарные отделения больниц.

Главная причина отключения от теплоснабжения - слишком низкий уровень оплаты населением города за потребленную теплоэнергию (около 32%). Из-за этого предприятия теплокоммунэнерго, которые задолжали свыше 90 млн. грн. перед ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ, не имеют возможности закупить газ для текущего потребления.

Предприятия теплокоммунэнерго города обратилось ко всем жителям Днепропетровска с просьбой погасить задолженность за потребленное тепло, что будет способствовать своевременному возобновлению теплоснабжения в областном центре.

Как сообщает донецкий корр. УНИАН, в Донецке за неуплату с 19 февраля отключат от поставок горячей воды 139 жилых домов, жители которых оплатили услуги теплоснабжения на уровне 50% и ниже.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть» по экономике Николай ЕРМОЛЕНКО.

По его словам, «на сегодняшний день, как вынужденная мера, подготовлено и передано предложение в исполком об отключении горячей воды в 139 домах, жители которых имеют самую большую задолженность - 13 млн. грн.». Н.ЕРМОЛЕНКО констатировал, что уже с 19 февраля начнется отключение этих домов, в которых оплата ниже 50%.

Руководитель «Донецкгортеплосети» посетовал, что «население города Донецка в целом задолжало за услуги теплоснабжения свыше 120 млн. грн. за последние 3 года, и это порядка 20 тысяч семей, которые по разным причинам не платят и не оформляют субсидии».

«Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы не допустить отключение наших котельных, чтобы обеспечить людей и теплом, и горячей водой, - объяснил Н. ЕРМОЛЕНКО. - Но я бы призвал всех подумать об оплате услуг, ведь мы все в одной лодке». Он признал, что при отключениях от горячей воды 139 домов отчасти незаконно пострадает и та часть населения, те 40%, которые платят.

Н.ЕРМОЛЕНКО сообщил, что отключение – это крайняя мера, и, как правило, сначала подаются иски в суды на неплательщиков, арестовывается их имущество: «Мы сегодня подали иски на сумму 30 млн. грн. против своих неплательщиков, против населения. Мы арестовали, наложили арест на 676 квартир». Он заключил, что предприятию сложно заниматься этим, но вынуждают обстоятельства и несознательность потребителей.