ГЛАВНОЕ на 17 февраля (вечер)

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Вопрос : Что такое банкрот на банкроте ?

Ответ: Банкир на "Крайзлере"

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Хроника дня.

Главная новость второй половины дня: в регионах началось повальное отключение от теплоснабжения

В частности, сегодня от теплоснабжения были отключены все заведения и жилые дома Днепропетровска. Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя, подача тепла осуществляется только в стационарные отделения больниц.

Главная причина отключения от теплоснабжения - слишком низкий уровень оплаты населением города за потребленную теплоэнергию (около 32%). Из-за этого предприятия теплокоммунэнерго, которые задолжали свыше 90 млн. грн. перед ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ, не имеют возможности закупить газ для текущего потребления.

Предприятия теплокоммунэнерго города обратилось ко всем жителям Днепропетровска с просьбой погасить задолженность за потребленное тепло, что будет способствовать своевременному возобновлению теплоснабжения в областном центре.

Как сообщает донецкий корр. УНИАН, в Донецке за неуплату с 19 февраля отключат от поставок горячей воды 139 жилых домов, жители которых оплатили услуги теплоснабжения на уровне 50% и ниже.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть» по экономике Николай ЕРМОЛЕНКО.

По его словам, «на сегодняшний день, как вынужденная мера, подготовлено и передано предложение в исполком об отключении горячей воды в 139 домах, жители которых имеют самую большую задолженность - 13 млн. грн.». Н.ЕРМОЛЕНКО констатировал, что уже с 19 февраля начнется отключение этих домов, в которых оплата ниже 50%.

Руководитель «Донецкгортеплосети» посетовал, что «население города Донецка в целом задолжало за услуги теплоснабжения свыше 120 млн. грн. за последние 3 года, и это порядка 20 тысяч семей, которые по разным причинам не платят и не оформляют субсидии».

«Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы не допустить отключение наших котельных, чтобы обеспечить людей и теплом, и горячей водой, - объяснил Н. ЕРМОЛЕНКО. - Но я бы призвал всех подумать об оплате услуг, ведь мы все в одной лодке». Он признал, что при отключениях от горячей воды 139 домов отчасти незаконно пострадает и та часть населения, те 40%, которые платят.

Н.ЕРМОЛЕНКО сообщил, что отключение – это крайняя мера, и, как правило, сначала подаются иски в суды на неплательщиков, арестовывается их имущество: «Мы сегодня подали иски на сумму 30 млн. грн. против своих неплательщиков, против населения. Мы арестовали, наложили арест на 676 квартир». Он заключил, что предприятию сложно заниматься этим, но вынуждают обстоятельства и несознательность потребителей.

Бюджетные организации Херсона авансируют оплату теплоснабжения за февраль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на первого вице-мэра Херсона Вячеслав ЯРЕМЕНКО.

Согласно сообщению, авансировать оплату будут предприятия, которые финансируется из городского бюджета. Размер аванса составит 2,1 млн. грн.

Также сообщается, что такой шаг мэрии стал необходим из-за угрозы отключения газоснабжения котельных города.

Напомним, что 12 февраля ОАО «Херсонгаз» отключило от газоснабжения две котельные КП «Херсонтеплоэнерго». По данным на утро 13 февраля газоснабжение этих котельных было восстановлено, однако угроза отключения остается.

По данным мэрии Херсона , на 16 февраля задолженность КП «Херсонтеплоэнерго» перед ДК «Газ Украины» составляет 20,469 млн. грн., ОАО «Херсонская ТЭЦ» - 35,5 млн. грн.

В продолжение темы. КМУ - за мораторий на отключение от энергоснабжения военных частей, ядерных установок, медучреждений и др.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины запретить отключение от энергоснабжения военных частей, ядерных установок и медучреждений.

Об этом сказано в законопроекте, поданном Кабмином в ВРУ, которым предлагается внести изменения в ст. 24 Закона Украины «Об электроэнергетике» (рег. № 4064).

Правительство в частности предлагает запретить отключение от электроснабжения военных частей Вооруженных Сил Украины, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами. Перечень таких объектов и военных частей предлагается утвердить отдельным решением Кабмина.

Также правительство предлагает запретить отключение от энергоснабжения роддомов, детских домов, реанимационных отделений медицинских заведений, криминально-исполнительных учреждений закрытого типа.

Новость транспортной сферы: завтра грузовые перевозчики проведут Всеукраинскую забастовку

Представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель забастовочного комитета Руслан Капанадзе сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Нас тревожит и наталкивает на эти действия неэффективная деятельность органов власти нашего государства в преодолении экономического кризиса и минимизации его последствий. Государство продемонстрировало свою несостоятельность защитить интересы рядовых граждан в условиях финансовой нестабильности, что, в свою очередь, вызывает возмущение широких слоев населения и порождает акции протеста и другие формы самозащиты», – отметил Р.Капанадзе.

По его словам, основным требованием для улучшения условий на рынке автомобильных перевозок является немедленная разработка механизма распределения между государством, банком и заемщиком ответственности по обслуживанию кредитов на период кризиса.

При этом он отметил, что перевозчики, как и все, являются участниками кредитных отношений с банковскими учреждениями, и считают несправедливой и недопустимой ситуацию возложения односторонней ответственности за последствия экономического кризиса на плечи простых граждан.

Вместе с тем, по словам Р.Капанадзе, перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижение учетной ставки НБУ, предоставление кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижение процентной ставки на кредиты, перевод валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок; принятие единого пакета документов для наемной рабочей силы (шоферов) и грузов.

Также грузоперевозчики требуют транспортный сбор «заложить» в цену топлива и ввести контроль над его целевым использованием (при принятии минимальных тарифов на перевозку грузов); внести изменения в законодательные акты для борьбы с каботажем и демпингом на внутреннем рынке перевозок; улучшить инфраструктуру и качество дорог; ввести ответственность за перегруз автомобилей заказчиком или получателем груза; разрешить движение автотранспорта через Киев в дневное время для загрузки/разгрузки автомобилей и др.

Р.Капанадзе отметил, что 18 февраля в Киеве ожидается участие в акции протеста, как минимум, 300 грузовых автомобилей (движение грузовиков будет организовано по Окружной дороге от пр. Победы до Жулянского моста и по пр. Победы до здания Министерства транспорта и связи, возле которого будет организован штаб акции). «Никто не хочет парализовать движение в Киеве…», – добавил он.

Также он отметил, что сейчас представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины завершают процесс объединения в единую Всеукраинскую ассоциацию автоперевозчиков, которую планируют в ближайшее время зарегистрировать в Министерстве юстиции.

Совет предпринимателей при КМУ и Госкомпредпринимательства пригласили автоперевозчиков 18 февраля в Клуб Кабмина для обсуждения их требований.

Об этом стало известно сегодня вечером. «Приглашаем каждого, кому не безразлично, кто хочет улучшить регуляторный климат в транспортной отрасли», - сказала председатель Госкомпредпринимательства А.КУЖЕЛЬ. Она отметила, что, по ее наблюдениям, в основном люди выходят на забастовки и пикеты из-за проблем с банковскими кредитами.

«В большинстве протестные вспышки связаны с закрытием кредита, все остальное возникает спонтанно», - подчеркнула А.КУЖЕЛЬ.

Председатель Совета предпринимателей при КМУ О.ПРОДАН напомнила, что возглавляемый ею орган имеет достаточно рычагов для решения на правительственном уровне проблем предпринимателей.

«Все, что нужно, это вместе встретиться, определить вопросы и наработать документы, которые правительство может одобрить. Но нужно, чтобы эта акция не закончилась ничем. Если у нас есть проблемы валютного курса, мы должны найти механизмы влияния и на политику НБУ», - подчеркнула О.ПРОДАН.

Кужель иницирует введение виз для иностранных грузоперевозчиков с целью защиты украинских

В Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства считают необходимым введение визового режима для иностранных грузоперевозчиков для защиты грузоперевозчиков Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день иностранные автоперевозчики, которые при безвизовом режиме свободно пересекают украинскую границу, имеют выигрышное положение перед украинскими коллегами в плане оперативной перевозки грузов.

«Все иностранные автоперевозчики - Польши, Чехии, Венгрии - свободно проезжают нашу границу и забирают те заказы, которые имели возможность отработать украинские перевозчики. Мы считаем целесообразным поддержать украинских автоперевозчиков, сделать визовый режим, и давать квоты и иностранным государствам, и такую же квоту давать нашим перевозчикам», - сказала А.Кужель.

Новости ТЭКа: Кабмин отложил рассмотрение финплана "Нафтогаза"

На завтрашнем заседании Кабинета министров не планируется рассмотрение вопроса о финансовом плане НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Юрий Продан.

«Сегодня еще не подготовлены документы, финплан еще не готов к утверждению», - отметил министр.

Напомним, что вчера, 16 февраля, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя поручение СНБО до 15 февраля утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», что финплан «Нафтогаза» будет утвержден в ближайшие недели.

«Дело в том, что правительство это делает не по поручению, а вследствие своих прямых функций. В ближайшие недели будет утвержден финансовый план НАК «Нафтогаз», который будет бездефицитным и будет обеспечивать нормальное функционирование НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое 11 февраля было введено в действие указом Президента, Кабмину поручено утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором обеспечить сбалансирование его финансовых потоков.

Ранее Президент Украины Виктор Ющенко в своем письме к премьер-министру Юлии Тимошенко призвал Кабмин на заседании СНБО 23 января утвердить сбалансированный финансовый план «Нафтогаза Украины».

Президент о проблемах атомной энергетики.

Проблемой нашей атомной энергетики «стала несовершенная тарифная политика в области электроэнергетики». Об этом заявил Президент Украины Виктор Ющенко в своем выступлении на расширенном совещании по вопросам развития атомной энергетики, которое проходит на Хмельницкой АЭС, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Не имея тарифа, не имея окупаемости, мы рубим сук под одной из самых перспективных отраслей энергетики», - сказал он, добавив, что тарифы, установленные «Энергоатому», не позволяют выполнять производственную программу предприятий отрасли. Президент напомнил, что постановлением НКРЭ от 25.12.08 для «Энергоатома» на 2009 год установлен тариф на отпуск электроэнергии, которая производится на АЭС, в размере 13,77 коп./кВт/ч. «Такой уровень тарифа не позволит выполнять производственную программу предприятия в текущем году. Это не тариф перспективы», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул: отсутствие у власти четко сформулированной и жестко реализуемой стратегии развития ядерно-энергетического комплекса затягивает сроки создания новых мощностей для замены тех, которые выбывают из эксплуатации.

Кардинальное решение проблемы надежного энергоснабжения Украины возможно только путем сооружения новых энергоблоков, подчеркнул Президент.

Кроме того, глава государства напомнил: украинская атомная энергетика в наследство от СССР получила высокий уровень зависимости от России, особенно в сфере обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом и переработки отработанного ядерного топлива. В этом контексте В.Ющенко отметил необходимость решения проблемы зависимости от одного поставщика. Он также напомнил, что проблемы энергобезопасности были рассмотрены на последнем заседании СНБО - речь шла, в частности, о создании стратегического запаса ядерного топлива.

В то же время, отметил В.Ющенко, наша страна имеет достаточные залежи урана и циркония, а производственный и научно-технический потенциал отечественных предприятий атомно-промышленного комплекса - при условии соответствующей финансовой поддержки - позволяет обеспечить необходимые темпы развития основных элементов ядерного топливного цикла.

В своем выступлении Президент также затронул вопрос использования отработанного ядерного топлива. Большинство ядерных государств, сказал он, сегодня идут по пути хранения отходов ядерного топлива до момента, когда его регенерация станет экономически выгодной - и создание парка реакторов на быстрых нейтронах позволит замкнуть ядерный топливный цикл. Украине также необходимо применить «отложенный вариант», убежден глава государства. «Мы обязаны подумать над более рациональным использованием ресурса», - сказал В.Ющенко.

Отдельно Президент остановился на ситуации с «Турбоатомом». «Для меня является неприемлемым желание правительства приватизировать это предприятие. Убежден, что это большая ошибка», - сказал он.

Украина имеет значительный потенциал в области атомного машиностроения, сказал Президент. В то же время, отметил он, необходимо решить проблему научно-технической поддержки, объединив наиболее подготовленных ученых и инженеров, поскольку существующие научные центры (Физико-технический институт, Институт ядерной физики, Институт проблем прочности, Институт теоретической теплофизики и другие) за последние годы существенно утратили свой потенциал.

КС отказал Ющенко в рассмотрении дела по Vanko, оставив т.о. решение КМУ в силе

Конституционный Суд отказал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в рассмотрении дела по его конституционному представлению по поводу остановки действия распоряжения Кабинета Министров № 740 от 21 мая 2008 года “О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией “Венко Интернешнл Лимитед” о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря”.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

По информации управления, Конституционный Суд Украины постановлением № 6-уп от 10 февраля прекратил конституционное производство по делу, учитывая нарушения Президентом Украины пункта 2 статьи 45 Закона “О Конституционном Суде Украины”, то есть из-за несоответствия конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией, Законом “О Конституционном Суде Украины”.

Принимая во внимание то, что Конституционным Судом прекращено производство по данному делу, возобновляется действие распоряжения Кабинета Министров № 740 от 21 мая 2008 года “О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией “Венко Интернешнл Лимитед” о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря”.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года году Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая 2008 года Кабинет Министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по поводу конфликта по СРП.

28 июля В.ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая 2008 года.

Новость статистики: Госкомстат перешел на ежеквартальный расчет динамики ВВП

Государственный комитет статистики Украины перешел на ежеквартальный расчет динамики валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

«Этот вопрос обсуждался на протяжении длительного промежутка времени, и все к этому шло. Это международные стандарты, и на это нам неоднократно указывала и миссия МВФ (Международный валютный фонд – УНИАН), и этот вопрос неоднократно обсуждался со всеми министерствами и ведомствами в течение всего прошлого года. Поэтому сейчас Госкомстат перешел на международные стандарты», – сообщили УНИАН в Госкомстате.

В то же время в комитете отметили, что показатели работы отдельных секторов экономики, в частности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, промышленности будет, как и прежде, публиковаться ежемесячно.

Комментарий от АП: обнародованием данных о ВВП раз в 3 мес. КМУ хочет скрыть реальное состояние экономики (см.рубрику "Комментарии").Как сообщалось, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.