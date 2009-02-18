АНОНС на 18 февраля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом Мировым.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Круглый стол на тему: «Регулирование деятельности рейтинговых агентств и использование рейтингов с целью регулирования финансового рынка», организованный УСПП совместно с Агентством США по международному развитию (USAID).

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Пресс-конференция президента ЕБРР Томаса Мирова, во время которой он подведет итоги своего первого визита в Украину и встреч с руководством страны. Т.Миров расскажет о новых инициативах и проектах ЕБРР в области энергетики и энергосбережения, а также о деятельности по поддержки банковского сектора Украины.

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Круглый стол на тему: "Кризис хлебопекарной отрасли. Возможные варианты стабилизации ситуации". Планируется участие: Юрия Мельника, министра аграрной политики Украины, Ивана Демчака, зам.министра аграрной политики Украины, Богдана Данилишина, министра экономики Украины и др.

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Пресс-конференция на тему: «Спасут ли Украину международные кредиты? Что взамен?». Приглашены: Валерий Новицкий, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Александр Рябченко, директор Международного института приватизации управления собственностью и инвестиций и др.

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Будет работать «Прямая линия» при участии директора Государственного центра занятости Украины Владимира Галицкого. Вопросы: В каких специалистах нуждается страна в период кризиса? Какие сейчас шансы найти высокооплачиваемую работу? Страдают ли из-за безработицы украинские гастарбайтеры? Почему в Украине профессии поделились на престижные и непрестижные? Сколько времени занимает поиск вакансий для освобожденного работника? и другие.

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Открытая встреча председателя Совета предпринимателей с представителями малого и среднего бизнеса по проблемным вопросам.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кризис управления в системе здравоохранения и пути выхода из него». Участники: заслуженный врач Украины, заместитель руководителя Государственного управления делами (ГУС) Ростислав Валихновский; директор института им. Шалимова, профессор Юрий Поляченко; президент клиники «Борис» Михаил Радуцкий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины на тему: “Грузовые перевозчики переходят к решительным действиям - 18 февраля несколько сотен фур перекроют движение в столице Украины”. Все требования будут заявлены на пресс-конференции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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