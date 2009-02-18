В Днепропетровске выросли цены на хлеб

В Днепропетровске с 16 февраля розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 5,5-12,9%, в зависимости от сорта хлеба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

Руководители хлебопекарских предприятий заявляют, что основными факторами увеличения свободно-отпускных цен на хлебобулочные изделия является увеличение стоимости природного газа, повышение цен на горюче-смазочные материалы, увеличение арендной платы за землю и земельного налога в связи с индексацией нормативно-денежной оценки земель, увеличение налога с владельцев транспортных средств и сбора за специальное использование водных ресурсов и т. п.

«Средняя рентабельность производства хлебобулочных изделий составляет 0,79%. Мука для производства социальных сортов хлеба по болем низким ценам поступает не в полном объеме», - цитирует пресс-служба обращение руководителей хлебозаводов №№9, 10 и ОАО „Хлеб” в Днепропетровский городской совет.

По данным пресс-службы, исполком Днепропетровского горсовета принимает все необходимые меры для реализации в торговой сети хлеба по социальным ценам.

В большинстве торговых сетей все виды хлеба будут реализовываться без торговой надбавки.