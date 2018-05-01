Баланс недели: экономика в росте, война за Одесский припортовый и ЧП в энергетике

Похоже, украинская экономика в 2017 году все-таки продемонстрирует рост в 2%. По крайней мере, такой прогноз на уходящей неделе в очередной раз подтвердили ключевые кредиторы Украины – Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития.

Характерно, что эти столь уважаемые финансовые институты практически одинаково обозначили положительные факторы, влияющие на отечественную экономику. Речь идет, в первую очередь, о росте доверия инвесторов к Украине и повышении реальных доходов населения, в том числе, за счет роста минимальной заработной платы.

Единодушны МВФ и ЕБРР также в отношении отрицательных факторов, к которым относится продолжающаяся блокада оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Именно из-за блокады в первом квартале 2017 года промышленное производство в годовом выражении сократилось на 0,7%.

Блокада, по мнению международных экспертов, будет продолжать оказывать негативное влияние в течение всего года и на рост ВВП, и на платежный баланс.

Кроме того, кредиторы обнародовали прогнозы роста экономики Украины в 2018 году. МВФ считает, что стоит ожидать увеличения ВВП на 3,2%, ЕБРР – на 3%.

Надо полагать, что этим прогнозам суждено сбыться при одном условии – отсутствии обострения ситуации на востоке Украины.

Свидетельством того, что экономика выздоравливает, стало замедление темпа роста инфляции – до 12,2% в апреле, хотя еще в марте инфляция составляла 15,1%. Эти данные предоставила Государственная служба статистики.

По информации Госстата, в апреле в годовом выражении наибольший рост цен был зафиксирован на коммунальные услуги (горячую воду, отопление, электроэнергию и водоснабжение), алкогольные напитки, табачные изделия и масло. Также в апреле больше всего выросли цены на овощи, фрукты, содержание домов и придомовых территорий, автотранспорт и услуги связи.

Ситуацию с ценами прокомментировали в НБУ, заявив, что уровень инфляции в апреле оказался ниже, чем ожидалось ранее. В Нацбанке уверены, что текущая динамика индекса потребительских цен подтверждает достижимость целевого результата по итогам 2017 года – инфляция на уровне 8% с диапазоном отклонения плюс/минус 2%.

Порадовала украинцев и национальная валюта – гривня укрепляется. Так, с 5 по 11 мая курс продажи доллара упал с 26,51 до 26,44 грн за доллар. Такая динамика позволила НБУ выйти на межбанковский рынок для покупки валюты. Спрос, который создавал Нацбанк, был гораздо ниже предложения, которое обеспечивали коммерческие банки. Таким образом, значительный перевес предложения доллара над спросом привел к снижению цены на валюту и укреплению курса гривни.

Также уходящая неделя запомнилась тем, что в среду, 10 мая, Валерия Гонтарева провела свое последнее совещание с руководством коммерческих банков в качестве главы НБУ.

С 11 мая – Гонтарева в отпуске, пока не будет назначен новый председатель центрального банка страны. Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что, скорее всего, нового главу НБУ страна увидит не раньше сентября. До этого времени шевроны главного банкира будет носить знатный представитель банковских кругов - Яков Смолий.

​Сговор вокруг ОПЗ

Совершенно неожиданно на уходящей неделе возникла тема Одесского припортового завода. Правительство Гройсмана вдруг осознало: жемчужину отечественной химической промышленности, пусть и немножко покрывшуюся ржавчиной, уводят из-под носа.

Тревогу поднял и.о. главы Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко. На заседании Кабмина он напомнил, что в июле 2016 года Арбитражный суд при Стокгольмской торговой палате признал законными требования компании Ostchem Дмитрия Фирташа по взысканию долга с ОПЗ в размере 193 млн долл. Также он подчеркнул, что при рассмотрении этого дела юристы завода, которые должны были защищать интересы ОПЗ, признали долговые обязательства предприятия перед Ostchem и не подали апелляцию в Стокгольмский арбитраж.

Далее Парфененко поведал настоящую детективную историю. Оказывается, в марте 2017 года Южный суд Одесской области удовлетворил ходатайство Ostchem и разрешил реализовать решение Стокгольмского арбитража на территории Украины. Причем на заседание суда юристы от ОПЗ и вовсе не явились.

Для защиты позиции государства ФГИ и ОПЗ отказались от услуг предыдущих юристов и подали апелляционную жалобу в Апелляционный суд Одесской области. Но и это не помогло, поскольку 10 мая суд отклонил апелляцию и оставил в силе решение предыдущей инстанции.

«Фактически этим решением открыт потенциальный путь к банкротству чрезвычайно важного градообразующего предприятия… Все это создает впечатление, что ведется целенаправленная кампания по уничтожению инвестиционной привлекательности предприятия», - отметил Парфененко, добавив, что ФГИ уже готовит кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд, а также будет подавать ходатайство об остановке выполнения решения апелляционного суда.

Выслушав доклад Парфененко, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает такую позицию судов, юристов ОПЗ, Ostchem и представителей власти сговором для доведения завода до банкротства.

«В прошлом году, когда правительство абсолютно добросовестно утвердило публичную продажу ОПЗ, в августе был сговор в том, чтобы проиграть один суд, сейчас происходит сговор для проигрыша в других судах. Это все способствует тому, чтобы начать банкротство этого предприятия, которое принадлежит украинскому народу. При том, что директор завода, юристы, которые наняты, - я убежден, - что они задействованы в этой грязной схеме», - сказал Гройсман.

Глава правительства дал поручение ФГИ принять все меры для защиты интересов государства и даже разрешил увольнять менеджмент и юристов завода.

Также поручение по защите госимущества получило Министерство юстиции, глава которого Павел Петренко заявил, что материалы судебных споров должны быть направлены в Генпрокуратуру и НАБУ. Гройсман поддержал это предложение и пообещал лично обратиться к генеральному прокурору, чтобы тот взял данное дело под свой контроль.

«Я считаю, что есть сговор господина Фирташа (Ostchem) с некоторыми государственными деятелями. И пока нас Фирташ с Левочкиным отвлекают «Бессмертным полком», то за этой спиной они проводят очередную махинацию», - прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Арсен Аваков, отметив, что у правоохранительных органов уже есть опыт взыскания долгов с Ostchem за газ перед «Нафтогазом Украины».

Понятно, что в случае банкротства ОПЗ о показательной приватизации одного из крупнейших объектов страны можно забыть. Хотя Парфененко считает, что поиск эффективного собственника для ОПЗ может предотвратить его банкротство.

Привычное ЧП в энергетике

Кроме проблем с государственной собственностью, с повестки дня Кабмина не уходят и проблемы в энергетике. Уже привычным словосочетанием стало «продление чрезвычайных мер на рынке электроэнергии», введение которых в середине февраля было обусловлено необходимостью экономного потребления угля на теплоэлектростанциях, особенно дефицитного антрацита, который не добывается на подконтрольной Киеву территории, а его поставки с оккупированного Донбасса были прекращены 10 февраля 2017 года. Данные меры позволяют компании-оператору объединенной энергосистемы «Укрэнерго» в ручном режиме управлять работой теплоэлектростанций и, таким образом, регулировать количество запасов энергетического угля и уровень его потребления на ТЭС, чтобы не допустить опустошения складов и отключений электроэнергии.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на заседании Кабмина вынес на рассмотрение предложение (уже в третий раз) продлить еще на месяц действие чрезвычайных мер.

«У нас уже 3 месяца чрезвычайные меры. Сегодня на складах находится 2,2 млн тонн угля – это ровно столько, сколько мы имели осенью 2016 года при подготовке к отопительному периоду. Кроме того, вклад атомной энергетики в апреле составил 62,5%. В прошлое воскресенье (7 мая – УНИАН) мы поставили абсолютный рекорд – 68%, тогда как в мае прошлого года этот показатель составлял 47%», - сказал Насалик, подчеркнув, что экономная работа тепловой генерации и доминирующая на рынке роль «Энергоатома» дали возможность за три месяца сэкономить 1,7 млн тонн угля.

После выступления Насалика предложение продлить чрезвычайные меры получило поддержку премьер-министра, который твердо заверил, что Украина пройдет и это испытание.

Экономная работа энергосистемы позволила даже допустить некую роскошь – запустить с 10 мая в работу второй энергоблок Трипольской ТЭС, оператором которой является государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго». Это было сделано для более надежного энергоснабжения Киевского энергоузла на время проведения конкурса «Евровидение–2017».

Несмотря на чрезвычайные меры, Украина продолжает активно готовиться к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов. Закончив прошлый отопительный период с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 8,4 млрд куб. м, по состоянию на 10 мая, «Укртрансгаз» уже закачал в ПХГ более 500 млн куб. м и довел уровень запасов до отметки 8,9 млрд куб. м. Также на порядка 600 тыс. тонн увеличились запасы угля на складах ТЭС, достигнув по состоянию на 12 мая 2,1 млн тонн.​

Дмитрий Сидоров