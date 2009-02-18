Половина киевлян не будет платить за ЖКУ по новым тарифам

Почти половина киевлян не будут платить за жилищно-коммунальные услуги в случае повышения тарифов на них.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса «Киев и киевская власть», проведенного Институтом Горшенина.

Согласно данным, переданным УНИАН, в случае увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги их в полном объеме готовы платить только 24,1% опрошенных киевлян, 18,5% респондентов ответили, что будут платить столько, сколько смогут, а почти половина киевлян (47,7%) решили, что не будут платить. 9,6% не смогли дать ответа на этот вопрос.

При этом 81,1% киевлян сказали, что им уже известны новые цены на услуги ЖКГ, не знакомы с ними пока 17,9%

Эксперты Института Горшенина обращают внимание, что материальное состояние киевлян является намного лучше, чем в целом по Украине. Так, малообеспеченными сегодня себя считает только немногим больше половины жителей столицы (55,7%), в то время как свыше 90% населения Украины, согласно предыдущим исследованиям Института Горшенина, находится за чертой бедности.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 9 по 14 февраля 2009 года в городе Киеве. Согласно случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Киева были опрошены 1000 респондентов, представляющие взрослое население, старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст и пол респондента. Погрешность репрезентативности не превышает +/- 3,4%.