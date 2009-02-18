Около 250 предпринимателей пикетируют СП

Предприниматели пикетируют Секретариат Президента Украины с требованием отменить решение Киевсовета относительно размещения и системы предоставления разрешений на установление малых архитектурных форм (МАФов) и не допустить его подписания мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценке милиционеров, в пикете участвуют около 250 человек.

Пикет проходит под лозунгами «Хватит уничтожать малый бизнес”», «Президент, уволь Черновецкого!».

Справка УНИАН. 27 ноября 2008 г. Киевсовет принял решение «О размещении временных сооружений и малых архитектурных форм в г. Киеве», в соответствии с которым был определен единый оператор по размещению малых архитектурных форм - Коммунальное предприятие “Киевское инвестиционное агентство”. Как отмечалось на сессии, принятое решение позволит упорядочить размещение МАФов. Депутаты утвердили соответствующее положение относительно малых архитектурных форм и временных сооружений, а также дали поручения Киевской городской госадминистрации, среди которых, в частности, до 31 января 2009 года провести инвентаризацию существующих МАФов и принять меры по их демонтажу в случае незаконной установки. Также было решено, что до 1 января 2010 г. все эти сооружения должны быть единого вида и соответствовать утвержденному в установленном порядке дизайн-проекту современных типов временных сооружений. Киевсовет своим решением запретил размещение в Киеве новых торговых рядов, МАФов, в том числе на рынках столицы, если они не соответствуют утвержденным дизайн-проектам.

12 февраля на заседании сессии по требованию предпринимателей, организовавших митинг возле Киевсовета, новосозданное оппозиционное промэрской команде депутатское большинство отменило это решение.

Также по требованию предпринимателей депутаты отменили решение Киевсовета от 17.07.08 №58/58 «О мерах по упорядочению объектов торговли (малых архитектурных форм)». Как заявляли предприниматели, принятые в 2008 г. решения по МАФам разрушают малый и средний бизнес в столице.