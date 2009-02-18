Коалиция может разменять новых министров на Наливайченко

Коалиция сегодня утвердит список новых кандидатов в состав правительства.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО планирует заменить до восьми министров – новых руководителей ждут в Министерствах финансов, юстиции, транспорта и связи, охраны окружающей природной среды, культуры и туризма, по вопросам чрезвычайных ситуаций, аграрной политики и экономики, пишет газета «Дело» (№ 22 от 18 февраля).

Однако провести ротацию министров удастся лишь при поддержке пропрезидентской части блока «Наша Украина – Народная самооборона», для чего коалиция может прибегнуть к «бартеру», сохранив Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должности и. о. главы СБУ.

Новых кандидатов в Кабмин выдвигают ключевые силы коалиции — БЮТ и НУ-НС, но последняя до сегодняшнего дня не могла согласовать свой список и точка должна быть поставлена на утреннем политсовете фракции. «Нунсовцы» намерены своими силами заменить руководителей Минюста, Минкульта и МЧС, сообщил источник в блоке.

Больше всего разногласий вызывает вакансия главы Минюста. В качестве претендентов депутаты обсуждают сразу троих кандидатов: экс-прокурора Крыма Виктора ШЕМЧУКА, директора Центра политико-правовых реформ Игоря КОЛИУШКО и одного из соавторов Конституции Виктора МУСИЯКУ.

По данным издания, кандидатуру В.ШЕМЧУКА активно продвигает глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО. Его оппоненты в НУ-НС лоббируют В.МУСИЯКУ и И.КОЛИУШКА.

Кроме того, политсовет НУ-НС уже рассмотрел вопрос о замене главы МЧС Владимира ШАНДРЫ. «Этот вопрос обсуждался, и ему на замену называлась фамилия экс-губернатора Николаевщины Алексея ГАРКУШИ», — сообщил «нунсовец» Кирилл КУЛИКОВ.

НУ-НС также определился с тем, кто из нынешних министров точно останется на своих местах. «Министров образования, обороны, иностранных дел мы трогать не будем», — подчеркнул член блока Роман ЗВАРЫЧ. Также сохранят свои должности министр молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО и министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

Должность министра финансов вызвала серьезные противоречия в БЮТ. По информации газеты, депутаты, входящие в так называемую группу Андрея ПОРТНОВА, лоббируют на эту должность экс-министра финансов (2001-2002 годы) Игоря ЮШКО. Другая часть БЮТ выступает за назначение Сергея ТИГИПКО.

Новые кандидатуры могут быть представлены в парламенте уже в четверг, а голосовать за министерские кадры коалиция намерена в пакете. Однако замглавы фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН не исключил, что процедура избрания новых членов правительства может быть перенесена.

Между тем Президент Виктор ЮЩЕНКО подготовил очередное представление на назначение главой СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО. «Бютовец» Святослав ОЛЕЙНИК не исключает, что будет вынужден проголосовать за президентского ставленника. «Если уж нам предлагают выбрать между Тиберием ДУРДИНЦОМ, Валерием ХОРОШКОВСКИМ и Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО, то я, пожалуй, не исключаю, что проголосую за последнего», — отметил С.ОЛЕЙНИК.

В таком случае не исключается, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО может стать разменной монетой и добавит голосов от пропрезидентской части НУ-НС во время голосования за ротацию в Кабинете министров.