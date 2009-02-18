Кабмин и коалиция внесут в ВР единый кадровый пакет - Турчинов

Правительство и парламентская коалиция внесут на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность министра финансов в едином пакете кадровых замен в составе Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Я думаю, что будет рассмотрение комплексное кадровых вопросов, кадрового обновления Кабинета министров, и это будет вероятнее всего единым пакетом – что касается заполнения свободных вакансий, так и возможной ротации, о которой уже давно говорят и в прессе, и в обществе», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что объединение должностей первого вице-премьер-министра и министра финансов в условиях кризиса является нежелательным.

Отвечая на вопрос о готовности возглавить Министерство финансов, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Я стараюсь вдохновенно и ответственно относиться к тем обязанностям, которые возложены на меня в Кабинете министров, этих обязанностей очень много, и их будет очень сложно объединить с функциями министра финансов».

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Верховная Рада освободила приняла отставку Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.

Народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН не исключает, что новый министр финансов Украины может быть назначен уже в четверг, 19 февраля, если в Верховной Раде найдется необходимое количество депутатов, согласных проголосовать за это назначение.