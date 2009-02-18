«Укртелеком» теперь во Франции
13:34, 18 февраля 2009Разное
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Роуминг заключен с Orange
Компания «Укртелеком» (ТМ мобильной сети связи компании Utel) расширила международный роуминг во Франции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
«Это позволит абонентам компании, пребывая за границей в командировке или отпуске, пользоваться услугами связи», - отмечается в сообщении.
Новым роуминг-партнером компании Utel во Франции стала компания Orange.
По состоянию на 17 февраля 2008 года роуминг для абонентов Utel открыт в 30 странах мира.
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