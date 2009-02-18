Главное на 18 февраля (день)

Правительство разработало план рекапитализации банков

Правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета Министров сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, порядок рекапитализации правительство намерено утвердить постановлением на сегодняшнем заседании Кабмина.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть убытки банков и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

“Это очень важный документ, который дает возможность практически со следующей недели приступить к рекапитализации банковской национальной системы”, - сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития готов выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков. По словам президента ЕБРР Томаса МИРОВА, деньги будут выделяться, согласно правилам работы ЕБРР, непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.

12 февраля правительство рекомендовало НБУ ограничить объем рефинансирования банков в зависимости от их регулятивного капитала.

Доля участия государства в капитале банков при их рекапитализации снижена

Правительство сегодня на заседании приняло постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Особенностью этого документа является отказ от позиции, которая изначально была отработана, что участие в капитале банка возможно только путем фактической национализации. Предлагалось, что государство может входить в банк только на основе контроля над 51% акций. Для того чтобы система была гибкой, то есть не предусмотрен сегодня минимальный пакет, в котором может участвовать государство», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В тоже время первый вице-премьер подчеркнул, что правительство не ставит своей задачей в ходе рекапитализации выкупать акции у собственников банков. «Мы не ставим цель помочь собственникам банков и облегчить им жизнь в условиях кризиса. Мы ставим задачу, в первую очередь, поддержать банки, а для этого будут дополнительные эмиссионные процедуры и непосредственно дополнительный капитал будет вводиться в то или иное финансовое учреждение», - пояснил он.

При этом А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что утвержденным порядком участия государства в увеличении капитализации банков сохранено первоочередное право на выкуп акций для акционеров банка.

«При стабилизации работы банков, безусловно, государство будет продавать те активы, которые оно контролирует и, в первую очередь, безусловно, мы их будем передавать акционерам банка. Я не исключаю, что могут быть предусмотрены дополнительные соглашения», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

ЕБРР выделит рефинансирование одному из банков Украины

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины сообщила Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она не уточнила, какому именно банку предоставлена помощь по увеличению уставного капитала.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития заявил о готовности выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков. По словам президента ЕБРР Томаса МИРОВА, деньги будут выделяться, согласно правилам работы ЕБРР, непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.

Ю.ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабмина 18 февраля, сообщила, что правительство Украины совместно с ЕБРР, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины.

Кабмин не тормозит рефинансирование банков

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что правительство никоим образом не тормозит процесс рефинансирования коммерческих банков Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

“С момента принятия общего постановления НБУ и Кабмина, Кабмин ни разу не использовал свое право по блокированию либо затягиванию рефинансирования какого-либо банка”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что с момента принятия постановления Нацбанк рассмотрел 11 заявок банков на рефинансирование.

Первый вице-премьер-министр заявил о том, что на сегодняшний день объемы рефинансирования банков должны быть увеличены, при этом он не уточнил, какие именно банки нуждаются в рефинансировании.

“Мы лишь готовы содействовать этому процессу, мы заинтересованы, чтобы этот процесс был более масштабным”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Ющенко: у Украины с МВФ могут возникнуть проблемы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что могут возникнуть проблемы в 2009 году в сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда.

«Есть серьезные разногласия относительно бюджета между правительством Украины и МВФ. Миссия не завершила пересмотр сотрудничества на 2009 год. Этот вопрос поставлен под сомнение», - сказал В.ЮЩЕНКО во время встречи с делегацией руководства Европейского банка реконструкции и развития.

По его словам, если в 2009 году не будет продолжено сотрудничество с МВФ, это может негативно повлиять на экономику страны.

Напомним, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Турчинов: правительство разделяет опасения МВФ

Правительство разделяет опасения Международного валютного фонда в связи с конфликтными ситуациями между ветвями власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя письмо МВФ в связи с отсрочкой выделения второго транша кредита МВФ.

«Руководство МВФ обратило внимание на конфликтные ситуации, на некоторые несогласованные действия в рамках украинской власти. Мы также разделяем эти опасения и эту опасность в условиях такой сложной ситуации», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отметив, что в условиях кризиса во всех странах власть и оппозиция объединяют свои усилия.

По словам первого вице-премьера, руководство МВФ поддержало предложение Кабинета министров об уровне утвержденного дефицита бюджета. «Я внимательно читал письмо руководства МВФ, и в этом письме как раз фактически поддержано предложение Кабинета министров и Верховной Рады о сохранении утвержденного дефицита бюджета», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ обратил особое внимание на тот факт, что многие страны в условиях кризиса вынуждены идти на увеличение дефицита бюджета

ЕБРР: Украине необходимо договариваться с МВФ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает, что Украине необходимо найти общий язык с Международным валютным фондом (МВФ) для продолжения сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на пресс-конференции в среду в Киеве.

При этом он отметил, что в случае если Украина будет сотрудничать с другими международными финансовыми организациями, они, безусловно, будут учитывать наличие или отсутствие договоренности с МВФ.

Кроме того, Т.МИРОВ подчеркнул, что украинские власти должны консолидировать свои усилия по преодолению последствий экономического кризиса в стране.

Минфин подготовил предложения для переговоров с Россией по кредиту

Министерство финансов Украины подготовило предложения для начала переговоров с Россией о предоставлении финансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Сейчас мы по результатам диалога с Российской Федерацией подготовили официальные предложения для начала диалога по привлечению финансовых ресурсов», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что до сих пор по вопросу привлечения средств из России Минфин проводил рабочие консультации, и группа, которая их вела, вернулась в Украину из Москвы еще на прошлой неделе.

Отвечая на вопросы журналистов, И.УМАНСКИЙ пояснил, что темы «нулевого варианта», а также Черноморского Флота и долгов государства перед Внешэкономбанком не закрыты между Украиной и Россией, и поэтому, так или иначе, они возникают в процессе украинско-российских переговоров. И судя по словам замминистра, в ходе консультаций по вопросу предоставления финпомощи эти темы также были затронуты.

Справка УНИАН. 7 февраля т.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в переговорах на правительственном уровне о предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд. долл. российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий.

В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Финрезультат предприятий в 2008 г. снизился почти на 58%

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2008 году (по предварительным данным) против 2007 года уменьшился на 57,4%, или на 77 млрд. 987 млн. грн., - до 57 млрд. 910,2 млн. грн., против января-ноября 2008 года - на 31,2%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, прибыль от обычной деятельности до налогообложения за указанные периоды уменьшилась на 12,7% и увеличилась на 1,1% соответственно, убытки - выросли в 2,7 и 1,5 раза.

Доля убыточных предприятий по сравнению с 2007 годом выросла на 1,4 п. п., против января-ноября 2008 года уменьшилась на 1,0 п. п.

По данным Госкомстата, в 2008 году прибыль получили 66,1% всех предприятий страны - они завершили 2008 год с финрезультатом 140 млрд. 934,2 млн. грн.

С убытком прошлый год завершили 33,9% предприятий, их финрезультат составил 83 млрд. 024 тыс. грн.

Генпрокуратура начала проверку газовых соглашений

Генеральная прокуратура Украины начала проверку по всем поручениям Президента Украины Виктора Ющенко в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающегося газовых соглашений с Россией. Об этом украинскому агентству УНИАН сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна Корнякова.

Согласно решению СНБО Украины от 10 февраля генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины должны в месячный срок провести проверку соблюдения украинскими должностными лицами законодательства при проведении переговоров и заключении с Россией контрактов, касающихся поставок природного газа на Украину и его транзита в Европу. Кроме того, Генпрокуратура и СБУ должны проверить соблюдение порядка подготовки и утверждения директив на газовые переговоры, а также соблюдения директив при проведении этих переговоров. Генеральному прокурору также поручено в течение февраля - апреля провести проверки соблюдения законности по ряду вопросов в сфере добычи и реализации газа на Украине.

"По всем поручениям, которые нам дал президент, мы работаем, и о результатах обязательно сообщим. Ничего скрывать не будем", - сказала Корнякова.

По ее словам, генеральная прокуратура предприняла все необходимые действия для проверки.

Она также от оценок возможных правовых последствий проводимых проверок.

"Давайте сначала мы закончим работу, а потом будем говорить о последствиях", - сказала Корнякова.

Винский: проблемы автоперевозчиков надо решать в Кабмине и НБУ

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает, что проблемы автоперевозчиков необходимо решать совместными усилиями правительства и Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВИНСКИЙ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Вопросы, связанные с возвратом кредитов, это вопрос не Министерства транспорта. Понятно, что эту проблему нужно решать совместными усилиями», - сказал министр.

По его словам, позиция Министерства транспорта заключается в необходимости пролонгирования для автоперевозчиков срока возврата кредитных средств. «Других механизмов нет, и если это не будет сделано, то это будет крах для людей, а таких в Украине достаточно много», - добавил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, председатель Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ вчера заявила, что Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разработал модель взаимоотношений и диалога с банковскими учреждениями для автоперевозчиков, которые имеют кредиты.

Вчера представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

В Украине началась посевная

На сегодня засеяно 11 тыс. га яровых, сообщил сегодня министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, выступая на брифинге в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, на сегодня в Крыму уже проводятся весенне-полевые работы и посеяно 11 тыс. га яровых зерновых культур, а также на площади 270 тыс. га подведена подкормка озимых культур.

По словам Ю. МЕЛЬНИКА, сегодня есть проблемы с ресурсами и финансовым обеспечением аграриев. Однако он отметил, что Кабмин принял решение, учитывая ситуацию, провести через Аграрный фонд централизованную закупку 200 тыс. тонн дизельного топлива по цене 4,2 тыс. грн. за тонну и 150 тыс. тонн аммиачной селитры по цене 2,1 тыс. грн. за тонну (с учетом НДС).

Он отметил, что эти ресурсы будут распределены между областями согласно потребностям, учитывая площади обрабатываемой пашни.

Относительно обоснованности цены на минеральные удобрения Ю.МЕЛЬНИК сказал, что эта цена является абсолютно оправданной и адекватной, поскольку сегодня минеральные удобрения экспортируются по цене, которая ниже цены предложений на внутреннем рынке.

При этом он подчеркнул, что никаких отсрочек в проплате полученных ресурсов не будет – сначала будет проплата, а потом будет доставляться удобрение.

Он напомнил, что в текущем году урожай зерновых в Украине прогнозируется в объеме 45 млн. тонн.

Долги по НДС зернотрейдерам вернут деньгами, а не зерном

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что задолженность НДС перед экспортерами будет компенсироваться исключительно деньгами, а не зерном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на брифинге в ходе заседания Кабинета министров Украины.

По его словам, вчера было опубликовано постановление Кабинета министров и состоялась первая торговая сессия по реализации зерна из Аграрного фонда.

Он отметил, что ни о каком взаимозачете речь не идет.

«Ходят реальные деньги», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

На сегодня, по его словам, задолженность по НДС перед экспортерами составляет 1,3 млрд. грн.

При этом министр сообщил о достигнутой договоренности с трейдерскими организациями о том, что все средства, которые будут компенсированы им по НДС, они направят на рынок зерна – на закупку зерна у частных производителей либо у Аграрного фонда.

Украина экспортирует до 1,8 млн. т зерна в месяц

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК удовлетворен темпами экспорта зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на брифинге в ходе заседания Кабинета министров Украины.

По его словам, Украина ежемесячно экспортирует 1,5-1,8 млн. тонн зерна. На сегодня за февраль экспортировано уже около 1 млн. тонн зерна.

«Рынок демонстрирует хорошие темпы экспорта», - сказал министр, отметив, что на мировом рынке цена на зерно постепенно возрастает.

Как сообщал УНИАН, Минагрополитики прогнозирует в текущем маркетинговом году экспорт зерна из Украины в объеме около 25 млн. тонн.

Рафинированные растительные масла обрели страну происхождения

Верховная Рада Украины ратифицировала решение Экономического совета Содружества независимых государств (СНГ) о внесении изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происхождением из той страны, в которой они были произведены.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие данного закона проголосовали 394 народных депутата из 444 зарегистрированных в сессионном зале.

Изменения предусматривают применение при переработке растительных масел химического и физического способа рафинирования.

Отметим, до этого перечень критерий достаточной обработки растительных масел не предусматривал применения физического способа рафинирования. То есть, растительные масла, переработанные с помощью физического способа рафинирования не получали статуса происхождения в рамках соглашения о создании зоны свободной торговли, заключенной Украиной со странами СНГ в апреле от 1994 года. Для урегулирования этого вопроса, Экономическим советом СНГ 14 декабря 2007 года по предложению Украины было принято решение об изменении критерия достаточной обработки растительных масел.

Вступление в силу решения предоставит возможность украинским предприятиям сохранить и расширить рынок сбыта продукции в странах СНГ в рамках соглашений о свободной торговле (в первую очередь в Российской Федерации).

Перечнем установлено, что растительные масла (товарные позиции 1507-1515 УКТВЭД) обретут статус происхождения при условии механической очистки таких товаров путем отстаивания, фильтрации; центрифугирования; обработки горячей водой или паром; нейтрализации щелочью; обработки резким паром под вакуумом.

Для проведения полного цикла рафинирования растительных масел и их фракций в мире и СНГ используются два идентичных процесса, отличающиеся способом удаления свободных жировых кислот: технология щелочного (химического) рафинирования; технология физического рафинирования без применения щелочей.

Физический способ рафинирования в отличие от химического является более экономическим и экологически чистым.

Валютный рынок. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1500/8,2700, к 12:00 цены выросли 8,2300/8,2900.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2220/0,2270, а к 12:00 цены поднялись 0,2250/0,2280. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36,4300 (+0,3100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2613/14, а к 12:00 упали 1,2574/75.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2735/10,4390, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,3420/10,4315.