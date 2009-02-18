В КиевЭкспоПлаза 24-27 февраля - Форум пищевой промышленности и упаковки

В ВЦ «КиевЭкспоПлаза» в рамках Международного форума пищевой промышленности и упаковки с 24 по 27 февраля 2009 года пройдут выставки «ПРОД ЭКСПО УКРАИНА 2009», «Пак Экспо 2009» и «Продтехмаш 2009».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АО «Киевская международная контрактовая ярмарка» - генеральный организатор, на форуме будет представлено около 300 ведущих отраслевых компаний из Украины, стран близкого и далекого зарубежья. Общая площадь экспозиции составит около 10 000 кв. м., ожидается свыше 15 000 посетителей.

В частности, в февральских выставках в этом году примут участие ОАО «Киевский маргариновый завод» (ТМ «Олком»), ЗАО «Креатив» (ТМ «Сонола»), ПП «Дрыгало», ООО «Украинская чайная компания», ПП «Парус Плюс» (ТМ «Рыбный рай»), ООО «Афина» (ТМ «Плеяды»), ЗАО «Рамбурс» (ТМ «Инделика»), группа компаний «Терра-фуд», Харьковский мясокомбинат, ЗАО «Матимекс-Украина», ЗАО «Могунция-Украина», «Schaller Lebensmitteltechnik», «MULTIVAC», ECI Ltd, «Criovac», «Укрпластик» и другие компании.

«Международный форум пищевой промышленности и упаковки от других подобных международных мероприятий отличается тем, что выставки-бренды, которые охватывает форум, входят в перечень приоритетных выставок ведущих европейских стран, среди которых Италия, Германия и Польша. Специалисты считают выставки «ПРОД ЭКСПО УКРАИНА 2009», «Пак Экспо 2009» и «Продтехмаш 2009» важными мероприятиями европейского уровня, которые способствуют выведению на рынок новых товаров и услуг, заключению новых контрактов, изучению спроса и дополнительных возможностей продвижения товара в Украине», - прокомментировали будущее событие в пресс-службе АО «Киевская международная контрактовая ярмарка».

По их информации, участники выставок подготовили ряд новинок, которые презентуют на форуме: ПП «Парус Плюс» (ТМ «Рыбный рай») - представит закуски к пиву филе-кусочки из пресноводных рыб; ООО «Афина» (ТМ «Плеяды») презентует три новых вида продукции ассортиментной линии икры мойвы; ECI Limited - представит инновационные технологии и оборудование ROMACO; MULTIPACK - профессиональную упаковку для парфюмерии, косметики и бытовой химии; Nissei ASB machine - представит первую в мире ПЭТ бутылку для пастеризованного пива и оборудования для ее производства; RUPAS-PACK - термоусадочную машину модели Fс 76а NEW фирмы «Minipack Torre».

Во время проведения выставки на приобретение оборудования будут действовать специальные предложения; АЛЬЯНС-КМ - новый модельный ряд - серию Calypso, в частности - революционный каплеструйный принтер Videojet 1510; Киевский картонно-бумажный комбинат - представит образцы новой макулатурной и целлюлозной туалетной бумаги, полотенец в новой индивидуальной упаковке; Интермаш - новый полуавтомат для фасовки муки; Украгропак - презентует новые комплектующие и запасные части к конвейерным системам и технологическому оборудованию производства компании «NGB» (Израиль).

Как сообщили в пресс-службе, одним из преимуществ форума в этом году является большая заинтересованность компаний, которые будут принимать участие в мероприятии впервые. В этом году количество таких компаний достигло 60, среди них Джеминай Пекеджинг Украина (тара и упаковка, дистрибьютор и эксклюзивный импортер), СИЛД ЕЙР CRYOVAC (паковочное оборудование и материалы), УКРАГРОПАК (комплектующие и запасные части к конвейерным системам и технологическому оборудованию), ITALIANA CONTENITORI SRL (Италия) - оборудование для логистики, BMS Maschinenfabrik GMBH (Германия) - системы палетизации, упаковки и транспортеров.

В первый день работы форума, 24 февраля, в рамках бизнес-недели паковочной индустрии «Стратегические вызовы паковочного рынка Украины» впервые будет проведен круглый стол «Паковочная индустрия мира и Украины во время финансового кризиса. Пути развития». Участие в круглом столе примут известные мировые специалисты: президент Международной паковочной организации WPO Кейт ПИРСОН, президент польской Палаты по таре и упаковке, профессор Станислав ТКАЧИК, генеральный секретарь паковочной ассоциации Турции Выговоров ЕРБЕК и президент Клуба упаковщиков Украины Валерий КРИВОШЕЙ.

В рамках проекта «Немецко-украинский Аграрный Диалог» при Институте экономических исследований и политических консультаций 25 февраля пройдет бизнес-конференция, во время которой будет рассмотрена тема: «Влияние финансового кризиса на пищевую промышленность - вызов и возможности для торговли и инвестирования» и «Нетарифная регуляция рынка пищевой промышленности».

В бизнес-конференции примут участие известные специалисты по финансовым вопросам в пищевой промышленности: Гунтер БЕГЕР - руководитель отдела «Международные проекты, координация и международные отношения» в Федеральном Министерстве питания, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии, доктор Алекс ЛИССИТСА - Президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), профессор, доктор Харальд фон ВИТЦКЕ - Берлинский университет им. Гумбольдта и профессор, доктор, Альфонс БАЛЬМАН - Директор Института аграрного развития в странах Центральной и Восточной Европы (Германия). Конференция пройдет при поддержке Федерального Министерства питания, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии и Министерства аграрной политики Украины. Организатор конференции - Украинский клуб аграрного бизнеса.

Также в рамках выставки «Прод Экспо Украина 2009» 26 февраля состоится заседание «Трейд Клаба», на котором будут рассмотрены темы, относительно перспектив развития украинского рынка продуктов питания. В заседании «Трейд Клаба» примут участие свыше 50 представителей торговых миссий из многих стран мира, среди которых, - Германия, США, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды и др.

«Именно факт участия в бизнес-форуме представителей из многих стран мира делает данное мероприятие важным для укрепления торгово-экономических отношения между деловыми кругами этих стран и Украины. Для украинских производителей - экспортеров это прекрасный случай провести переговоры по вопросам расширения рынков сбыта и сертификации своей продукции. Эти и другие мероприятия предлагают к обсуждению наиболее актуальные на сегодня темы и вопросы, участие в которых примут ведущие специалисты пищевой, перерабатывающей и паковочной отраслей», - отметили в пресс-службе АО «Киевская международная контрактовая ярмарка».

Как сообщили организаторы, с предложениями относительно участия в Международном форуме пищевой промышленности и упаковки можно обращаться в Дирекции выставок по телефонам (044) 490 6234, 490 6202, 490 6203, 494 4254.

Для получения бесплатного приглашения на посещение выставок необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов www.prodexpo.kiev.ua, www.packexpo.kiev.ua или www.techmash.kiev.ua.

Для получения аккредитационной формы в пресс-службе советуют обращаться в дирекцию рекламы и PR по тел. (044) 461-9344, anna@kmkya.kiev.ua.

***Международный форум пищевой промышленности и упаковки пройдет при официальной поддержке Министерства Аграрной политики Украины, а также Международной паковочной организации WPO, Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Ассоциации «Укролия» и Ассоциации Молочных предприятий.