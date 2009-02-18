Совет коалиции сегодня рассмотрит кадровые изменения в правительстве

Сегодня на заседании Совета коалиции будет рассматриваться вопрос кадровых изменений в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что эти решения будут обсуждаться «вечером, может ночью, а может завтра утром».

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что премьер-министр Украины и фракция БЮТ «уже определилась с кадрами, но для того, чтобы все было по-честному и по справедливости», необходимо решение коллег по коалиции - фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

«Очень надеемся, что это решение сегодня мы услышим вечером», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, проблема в том, что во фракции НУ-НС сложилась «сложная ситуация, поскольку там есть группы – «За Украину», «За единую Украину, за еще большую Украину».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что в случае достижения договоренностей, БЮТ будет предлагать провести «пакетное голосование» за все кадровые назначения.

Он отметил, что в правительстве срочно необходимо осуществить замену министров, поскольку «еще неделю-две и Кабмин вообще перестанет работать».

Депутат подчеркнул, что в ситуации, когда «премьер-министр Украины и два-три министра во главе с первым вице-премьер-министром помогают, а больше никто не работает – это плохо». «Поэтому изменения должны быть кардинальные», - добавил он.

На вопрос журналистов, готова ли коалиция предложить фракции КПУ должности руководителей комитетов, а также министра здравоохранения, А.КОЖЕМЯКИН ответил: «Коммунисты входят в коалицию?». «Если кто-то хочет получить министерскую должность, то он должен войти в коалицию, подписать соглашение и тогда будет претендовать на должности министров», - добавил депутат.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что в коалиции для утверждения новых министров без КПУ не хватит голосов, А.КОЖЕМЯКИН ответил: «Только что мы проголосовали за летучих мышей (сегодня Верховная Рада Украины 239-ю голосами приняла поправки к Соглашению о сохранении летучих мышей в Европе – УНИАН), и нормально без коммунистов справились». Он добавил, что «это только первый шаг».

На вопрос, кто из министров, по его мнению, кроме Виктора ПИНЗЕНИКА, должен был бы подать в отставку, А.КОЖЕМЯКИН сказал, что было бы целесообразно, если бы заявления об отставке написали «министр юстиции, министр обороны, министр иностранных дел».

На вопрос, какая кандидатура предложена на должность министра финансов Украины, А.КОЖЕМЯКИН ответил: «Это будет специалист, человек, который действительно разбирается в финансах». При этом фамилию кандидата он отказался назвать.