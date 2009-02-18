Киевтрансгаз снижает давление газа на ТЭЦ Киевэнерго

УМГ «Киевтрансгаз» в очередной раз 17 февраля снизило давление газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Согласно сообщению, в результате снижения давления температура теплоносителя на ТЭЦ упала с 73°С до 68°С. Понижение давления газа продолжается из-за долга АК «Киевэнерго» перед газоснабжающими компаниями, который, в свою очередь, образовался вследствие нежелания Киевской городской государственной администрации компенсировать разницу между тарифом и экономически обоснованными расходами на производство тепловой энергии. По данным пресс-службы, долг КГГА перед «Киевэнерго» на сегодня достиг уже 1,4 млрд. грн.

«Такое снижение давления газа является критическим для работы ТЭЦ. Последующее ограничение приведет к аварийному отключению блоков. Таким образом, может повториться ситуация декабря 2008 года, когда несколько дней киевляне оставались без надлежащего отопления и горячей воды», – цитирует пресс-служба технического директора АК «Киевэнерго» Юрия ГЛАДЫШЕВА.

Напомним, в январе текущего года давление газа на киевских ТЭЦ было снижено газоснабжающими компаниями вдвое, в результате чего АК «Киевэнерго» перешла на использование мазута для выработки электрической энергии и частично – тепловой.

«Чтобы поддержать на надлежащем уровне температуру теплоносителя, «Киевэнерго» вынуждено использовать мазут, который предназначен для производства электрической энергии», – добавил Ю.ГЛАДЫШЕВ.

Справка УНИАН. ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2877 жилых домов, 122 лечебных заведений, 117 детских садов, 108 школ, 2117 ведомств жилых массивов «Харьковский», «Позняки», «Осокорки», «Русановка», «Березняки», «Теремки».

ТЭЦ-6 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2118 жилых домов, 62 лечебных заведений, 159 детских садов, 125 школ, 1393 ведомств жилых массивов «Троещина», «Лесной», «Воскресенка», «Оболонь», «Куреневка», «Виноградарь», «Подол».