Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для того, чтобы изменить страну, нужно 50 эффективных менеджеров.

Об этом он заявил сегодня во время презентации городской организации “Фронта перемен” в Днепродзержинске Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что необходимо “сформировать сильную команду из людей, которые хотят изменить себя и изменить что-то в стране, начиная с уровня села и завершая центральным уровнем». Он подчеркнул, что “именно такие люди – активные и эффективные – станут основной движущей силой будущей политической партии”. «Ведь для того, чтобы изменить страну, не так много людей нужно. На всю страну – 50 эффективных менеджеров, и, конечно, должна быть жесткая и четкая структура, определяющая полномочия как на местах, так и в центре”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в Украине было множество реформ, “по крайней мере, задекларированных”, но мало что сделано, поскольку «не было с кем» их проводить.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодняшний день “политические партии – это чаще всего политические клубы харизматичных лидеров, где внутри не существует никакой партийной демократии, а не реальные политические партии”. Он добавил, что «для таких политических партий главное – прийти к власти, а там делим, что имеем”. «Но так страна работать не может», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.