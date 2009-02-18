ГЛАВНОЕ на 18 февраля (вечер)

Анекдот в тему:

Только благодаря кризису я снова на ногах. Машину забрал банк.

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Хроника дня

Основная новость касается приватизации

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона "О Государственной программе приватизации на 2009-2012 годы".

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 228 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Основными приоритетами проведения приватизации в 2009-2012 годах определяются оптимизация структуры государственной собственности в производственной сфере; привлечение к приватизации покупателей, имеющих долгосрочные интересы в развитии предприятий; повышение доверия покупателей к процессу приватизации и тому подобное.

С учетом цели и приоритетов приватизации Программой устанавливаются задания относительно максимальной открытости и прозрачности всех процедур приватизации для общества и покупателей; приватизации объектов, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности является экономически нецелесообразным.

В процесс приватизации в 2009-2012 годах будут включаться, в первую очередь, те объекты, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности не эффективно и требует значительных дополнительных государственных расходов на их содержание, на развитие их производства, а именно: убыточные предприятия с целью проведения их финансового оздоровления; мелкие пакеты акций, которые не обеспечивают осуществления государством решающего влияния на деятельность таких обществ; объекты незавершенного строительства, которые не могут быть достроены за счет государственных средств; отдельно определенные объекты, которые находятся на балансах предприятий и дальнейшее пребывание которых в государственной собственности нецелесообразно.

Приватизация объектов стратегических отраслей экономики будет осуществляться с учетом утвержденных Кабинетом министров Украины программ развития таких отраслей, составляющей которых должны быть определены отраслевые особенности приватизации.

Проектом Программы внедряется планирование процесса приватизации, упорядочивается процесс формирования прогнозных заданий и определения объектов, приватизацию которых планируется начать.

Формирование перечней объектов права государственной собственности будет проводиться на основании выводов и предложений министерств и других органов исполнительной власти (уполномоченных органов управления).

Проектом определяется порядок применения способов приватизации, совершенствуется механизм продажи для обеспечения максимальной прозрачности этого процесса через широкое применение конкурентных способов приватизации (аукционов, конкурсов с открытостью предложения цены по принципу аукциона); предусмотрено также утверждение условий приватизации объектов, которые имеют стратегическое значение для экономики и государства или имеют признаки доминирования на соответствующем рынке; упрощение процедур продажи для достижения глубины приватизации объектов, которые на протяжении последних лет остаются не реализованными на аукционах, конкурсах, по которым отсутствует спрос покупателей, с целью обеспечения формирования четкой и эффективной структуры собственности.

Продажа пакетов акций, целостных имущественных комплексов предприятий, которые должны обеспечить выполнение заданий по поступлению денежных средств от приватизации, будет осуществляться на конкурентных основах (на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона, аукционе, открытых торгах). Отбор победителя по продаже таких объектов будет проводиться исключительно исходя из наибольшей цены, предложенной за объект продажи, и принятия покупателем обязательств по выполнению условий продажи относительно последующей прибыльной деятельности этих предприятий, выполнения социальных пакетов для работников предприятия, выполнения требований природоохранного законодательства.

Изменения в законодательстве

Министерство юстиции Украины подчеркивает, что изменения, внесенные в Закон “Об ипотеке”, распространяются лишь на ипотечные договоры, заключенные после 14 января 2009 года.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минюста, переданном УНИАН.

Пресс-служба отмечает, что в связи с многочисленными обращениями физических и юридических лиц относительно применения новых изменений к закону “Об ипотеке“ что касается внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, Министерство юстиции обращает внимание, что эти изменения могут быть применены лишь к ипотечным договорам, заключенным после вступления в силу закона “О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства“, то есть – к ипотечным договорам, заключенным после 14 января 2009 года.

Так, Конституцией Украины закреплен один из общепризнанных принципов современного права относительно необратимости действия во времени законов и других нормативно-правовых актов (часть первая статьи 58).

В то же время, по сообщению пресс-службы, для практического применения установленного законодателем нового механизма внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки необходимо внесение изменений в ряд законов Украины, в частности, “Об ипотеке“, “О нотариате“, “О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничении“. В связи с этим, как сообщалось ранее, министерство вместе с представителями банковского сектора образуют совместную рабочую группу, которая займется разработкой изменений к законодательству в сфере реализации залогового имущества (ипотеки).

Макроэкономика

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе 2009 года уменьшился на 7,8% по сравнению с январем 2008 года - до 16 млрд. 350,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января было зафиксировано во всех областях Украины, при этом наибольшее снижение зафиксировано в Запорожской - 18,8% (объем розничного товарооборота в январе - 582,4 млн. грн.), Харьковской – 13% (1 млрд. 186,2 млн. грн.) и Черкасской – 11,1% (271,8 млн. грн.) областях.

Юлия ТИМОШЕНКО призывает политиков не манипулировать понятием «дефолт» в преддверии президентской кампании.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Мне очень жаль, что в этой грязной президентской кампании, которую, к сожалению, украинские политики уже начали, слово «дефолт» используется как дополнительный инструмент влияния на международные финансовые организации, на рейтинговые агентства, чтобы просто уничтожать Украину. Я хочу обратиться ко всем политикам и должностным лицам – сверху донизу – прекратите манипулировать этим словом. В мире не принято произносить это слово вслух, когда для этого нет никаких оснований», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что государство и все государственные предприятия выполняют обязательства по погашению внешних долгов в полном объеме.

Правительство пока не ставит перед собой вопрос о необходимости сокращения расходной части государственного бюджета 2009 года.

Об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, комментируя возможность предоставления Украине второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

«На сегодняшний день в правительстве не ставился вопрос об уменьшении расходной части госбюджета, в том числе по социальным обязательствам», - сказал он, выразив надежду, что такой вариант не будет рассматриваться и в дальнейшем.

Вместе с тем И. УМАНСКИЙ подчеркнул, что планируется расширить применение фискальных мер для пополнения доходной части бюджета, а также планируется привлечь средства для покрытия дефицита бюджета из-за рубежа.

Он подчеркнул, что также не планируется пересматривать макропоказатели, во всяком случае до получения результатов развития экономики за первый квартал.

И.УМАНСКИЙ считает, что делать выводы о развитии экономики по итогам одного месяца преждевременно.

«Мне, как финансисту, не совсем понятны дискуссии по анализу динамики тенденций, которые делаются на базе одного месяца. Это абсолютно некорректные предположения и некорректный анализ. Только по результатам как минимум квартала можно анализировать и определять реальные тенденции по макропоказателям и госбюджету», - сказал замминистра.

При этом он отметил, что в переговорах с Украиной МВФ демонстрирует гибкую позицию.

«На сегодняшний день позиция МВФ достаточно гибкая, и она заключается в следующем: они предлагают и видят несколько вариантов развития событий с учетом допусков, которые они закладывают в базовый сценарий развития экономики и, соответственно, бюджетного процесса. Конечно, не всегда эти предположения совпадают с предположениями правительства. Вместе с тем, мы абсолютно согласны с позицией МВФ, что по ходу выполнения госбюджета, по результатам первого квартала у нас есть три альтернативы», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что такими альтернативами для уменьшения дефицита бюджета являются дополнительные фискальные меры, сокращение расходов и привлечение иностранных средств.

Замминистра отметил, что МВФ не настаивает на реализации какого-либо из этих трех вариантов, оставляя право Украине самой определиться, каким образом будет достигнуто покрытие дефицита бюджета.

Кроме того, он сказал, что на сегодняшний день действительно существует прогноз МВФ, что падение ВВП в Украине может составить 8-10%. Но этот прогноз, по словам И.УМАНСКОГО, МВФ сделает для ситуации, когда со стороны украинской власти не будут приняты никакие действия по стабилизации экономической ситуации.

Кроме того, И.УМАНСКИЙ отметил, что МВФ, а также другие страны, которые могут предоставить Украине финансовую помощь, ожидают общую позицию Украины в вопросе предоставления средств.

«И МВФ, и другие наши внешние партнеры хотят видеть понятную общую позицию в Украине. Для них не является партнером правительство либо президент, либо Национальный банк – они работают со страной, поэтому для них принципиально важно понимать, что Украина берет на себя определенные обязательства, в том числе по выполнению мер по урегулированию ситуации. Подобный документ является условием дальнейшего сотрудничества», - сказал он, комментируя декларацию по МВФ.

Финансовая сфера

В Министерстве финансов Украины отмечают, что для рекапитализации банков в Государственном бюджете предусмотрено 44 млрд. грн.

Об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

“Сумма, которая предусмотрена в госбюджете, не меняется. На сегодняшний день у нас нет ни возможности, ни предложений ее уточнить ввиду отсутствия конкретных предложений по конкретным банкам, которые должны поступить от Нацбанка как регулятора. В госбюджете на эти цели предусмотрено 44 млрд. грн.”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

В 2009 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить финансирование 10-20 украинским банкам.

Об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, финансирование может быть использовано как для участия в уставном капитале украинского банка, так и в виде предоставление субординированных долгов и проектных кредитов.

При этом Т.МИРОВ отказался уточнить сегодняшнюю информацию премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о том, что ЕБРР принял решение о рефинансировании одного из коммерческих банков Украины.

По словам Т.МИРОВА, общая сумма проектов, финансируемых ЕБРР в Украине в 2009 году, может составить 1-1,3 млрд. дол. США. Кроме финансового сектора, банк готов вкладывать ресурсы в энергетические проекты.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что механизм участия государства в увеличении капитала банков заработает к концу следующей недели.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Для того, чтобы банк мог воспользоваться помощью государства для увеличения уставного капитала в обмен на часть своих акций, необходимо пройти специальные диагностические процедуры, которые могут засвидетельствовать состояние банка, сколько ему необходимо дополнительных средств», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что все решения об участии государства в рекапитализации банков будут приниматься коллегиально Кабинетом министров в полной координации с Национальным банком Украины.

«Правительство будет принимать решения дважды: первое – это решение о вхождении в уставный капитал конкретного банка, а второе – это решение об условиях и объеме средств на увеличение капитала», - пояснила она.

«Мы готовы будем перейти к усилению капитала отечественных коммерческих банков уже с конца следующей недели», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ четко выполняет функции министра финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Сейчас обязанности министра финансов выполняет первый заместитель Игорь УМАНСКИЙ. Выполняет очень четко и согласованно, работает, я удовлетворена его работой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер-министр отказалась назвать имя возможного кандидата на должность министра финансов.

«Думаю, что когда будут в общем приниматься решения о всех кадровых назначениях, когда к этому будет готова коалиция, мы сделаем все это, по сути дела, единым решением», - подчеркнула она, не уточняя, возможные другие кадровые ротации в составе Кабинета министров.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1500/8,2700, к 12:00 цены выросли 8,2300/8,2900. К закрытию ценовые уровни достигли верха – 8,3100/8,3350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2220/0,2270, к 12:00 цены поднялись – 0,2250/0,2280. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2275/0,2285. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3700 (+0,2500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2560/1,2640. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2735/10,4390, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,3420/10,4315. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне, вслед за долларом, ушли вверх – 10,4430/10,4885.

НБУ на 19 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 18 февраля – 770.0000)

100 EUR – 969.8920 (на 18 февраля – 972.8180)

10 RUR – 2.1138 (на 18 февраля – 2.1608)

Падение на фондовом рынке

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов упал на 8,1% – до 221,37 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Во время сегодняшней торговой сессии ПФТС приостанавливала торги в связи с падением индекса ПФТС. Так, торги в 11:15 были приостановлены на час в связи с падением индекса ПФТС по сравнению с его значением по итогам предыдущей сессии на 10,08%.

Общий объем торгов в ПФТС сегодня составил 20 млн. 868,4 тыс. грн.

Новости АПК

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании утвердил механизм финансирования сельскохозяйственных производителей через Аграрный фонд.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

Она уточнила, что в феврале на ведение весенне-полевые работ будет выделено 1,3 млрд. грн., кроме того, сельхозпредприятия будут обеспечены дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну, которое будет поставляться Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

В марте, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, аграриям из Аграрного фонда будет направлено 2 млрд. грн.

Премьер также сообщила, что Аграрный фонд будет проводить форвардные закупки зерна у аграриев. Такие закупки фонд сможет начать уже с понедельника.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже направлены в Бюджетный комитет Верховной Рады предложения по распределению средств Стабилизационного фонда с тем, чтобы увеличить финансирование фермерских хозяйств на 200 млн. грн.

“В общем, с учетом того, что сегодня уже есть в бюджете, и с учетом дополнительного перераспределения денег Стабилизационного фонда через Бюджетный комитет, у нас будет до 250 млн. грн., которые можно будет выделить для фермерских хозяйств”, - отметила премьер-министр.

Агропромышленный комплекс может стать локомотивом для украинской экономики в кризисный период.

Об этом заявил сегодня министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По словам министра, на сегодняшний день агропромышленный комплекс формирует продовольственную безопасность внутри страны, и может формировать солидное торговое сальдо по внешнеэкономическим операциям. А в период кризиса эта отрасль может стимулировать развитие других отраслей-смежников, в частности, химической, машиностроения, металлургической и строительной, как в странах с развитым агропромышленным комплексом.

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, при совместной согласованной работе правительства, сельхозпроизводителей, депутатов „аграрный комплекс может стать в этом году локомотивом для всей экономики”.

Международные новости

Администрация президента США в среду обнародовала план помощи рынку жилья, предусматривающий увеличение кредитных портфелей ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac наряду с расширением оказываемой им финансовой помощи, сообщает «Рейтер».

В рамках этой программы Минфин США удвоит финансовую поддержку, оказываемую Fannie и Freddie, за счет увеличения объема выкупаемых у них привилегированных акций со 100 млрд. долл. до 200 млрд. долл.

Лимит на размер ипотечных портфелей этих организаций увеличивается на 50 млрд. долл. – до 900 млрд. долл. у каждой, наряду с соответствующим увеличением объема их долговых обязательств, находящихся в обращении.

План спасения жилищного рынка также предусматривает выделение 75 млрд. долл. примерно 3-4 млн. домовладельцев, оказавшихся в "особо тяжелой" ситуации, и рефинансирование кредитов еще 4-5 млн. домовладельцев.

Администрация США надеется, что озвученный ею пакет мер поможет избежать лишения прав выкупа по закладной 7-9 млн. домовладельцев.

Информация для киевлян

Шевченковский районный суд Киева остановил действие распоряжений председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил депутат Киевсовета от фракции Блока Виталия Кличко Валерий КАРПУНЦОВ.

Он заметил, что иск в Шевченковский суд был подан им и депутатом Киевсовета Виталием КЛИЧКО к председателю Киевской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. В.КАРПУНЦОВ отметил, что в иске депутаты просили признать противоправными действия мэра и отменить ряд его распоряжений.

«Суд постановил остановить действие распоряжений от 30 января 2009 года № 95, 96, 97 “О согласовании тарифов на коммунальные услуги, центральное снабжение холодной водой, водоотвод холодной и горячей воды для населения”.

В.КАРПУНЦОВ добавил, что речь идет о тех распоряжениях, согласно которым существенно повышаются тарифы на коммунальные услуги для населения. Он также подчеркнул, что постановление подлежит немедленному выполнению. “То есть, с сегодняшнего дня эти распоряжения остановлены судом, и дальше мы будем бороться, чтобы их отменить”, - добавил В.КАРПУНЦОВ.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью обеспечения соблюдения конституционных прав граждан Украины просит министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА осуществить мероприятия по предоставлению публичных разъяснений относительно процедуры изменения, установления и согласования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в соответствующем письме главы государства к министру юстиции.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО просит информировать общественность относительно действия нынешних тарифов на жилищно-коммунальные услуги, утвержденные распоряжениями Киевской городской государственной администрации от 30 января 2009 года № 95 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения», от 30 января 2009 года №96 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой населения», от 30 января 2009 года №97 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий».

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