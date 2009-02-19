В Луганской области снизилась задолженность по зарплате

На предприятиях Луганской области задолженность по заработной плате уменьшилась за минувшую неделю на 1,3 млн. грн. На сегодняшний день общий долг по заработной плате по области составляет 77,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении труда и социальной защиты Луганской областной государственной администрации.

По экономически активным предприятиям задолженность по зарплате уменьшилась на 700 тыс. грн. и составляет 43,1 млн. грн. При этом полностью проблема задолженности решена на предприятиях Антрацитовского, Краснодонского, Славяносербского, Миловского, Новоайдарского, Троицкого, Старобельского и Марковского районов Луганской области.

Долги перед работниками предприятий государственной и государственно-корпоративной собственности (19,7 млн. грн.) остались неизменными. В то же время, предприятия коммунальной и коммунально-корпоративной формы собственности погасили за последнюю неделю почти 4% существующего долга, и теперь он составляет 4,9 млн. грн.

Что касается предприятий, которые проходят процедуру санации или банкротства, сумма невыплаченного работникам долга также уменьшилась на 2%, и составляет 31,7 млн. грн. На экономически неактивных предприятиях сумма долга остается на уровне 2,6 млн. грн.