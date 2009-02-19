Белый дом уговорил Пентагон ограничиться 537 млрд долл на 2010 г

Белый дом сумел уговорить Пентагон ограничиться бюджетом в размере 537 млрд долл на 2010 финансовый год.

Об этом сообщили в среду журналистам пока в неофициальном порядке представители административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома и Минобороны. Причем в данную сумму не входят расходы на военные операции в Ираке и Афганистане, которые будут, как и в предыдущие годы, утверждаться конгрессом отдельно, передает Прайм-ТАСС.

Поскольку Барак Обама вступил в должность главы администрации только 20 января, а бюджет Пентагона традиционно представляется на утверждение законодателей в феврале, проектом предполагаемых оборонных затрат в следующем финансовом году, который начнется 1 октября текущего календарного года, занималась администрация Джорджа Буша. Это обычная практика при переходе власти в Белом доме. Причем уходящая администрация "кроит" лишь основные параметры бюджета, в частности потолок расходов.

"Все администрации, особенно возглавляемые демократами, опасались быть обвиненными в нежелании тратить деньги на оборону, - отметил бывший начальник одного из отделов АБУ при президенте Билле Клинтоне Гордон Адамс. - Этим и стремился воспользоваться комитет начальников штабов ВС США".