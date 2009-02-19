АНОНС на 19 февраля 2009 г.

Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Виктор Ющенко посетит с рабочей поездкой Васильковский гарнизон ВСУ.

* * *

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* * *

Заседание Кабинета Министров по вопросам реализации инвестиционных проектов, в частности, строительства станции теплоснабжения в г. Севастополь, строительства ветроэлектростанций в Крыму и Николаевской области.

* * *

Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании положения пункта 18 части первой статьи 85 Конституции о порядке освобождения от должности Верховной Радой председателя Национального банка.

* * *

Пресс-конференция временного администратора Проминвестбанка Владимира Кротюка о возобновлении полноценной работы ПИБ и создании предпосылок для стабилизации отечественной банковской системы.

* * *

Заместитель Генерального прокурора Украины Татьяна Корнякова проведет оперативное совещание по соблюдению законодательства о труде, своевременности и полной оплате работы.

* * *

Круглый стол на тему: «Украинское общество и кризис. Политика, экономика, международные отношения». Участники: директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев; руководитель социологических программ Центра «София» Александр Левцун; руководитель Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко и др.

* * *

Пресс-конференция на тему: "Рейдерские атаки команды Черновецкого". Участники: экс-министр охраны здоровья Украины, академик, профессор Юрий Спиженко, представитель страховой компании "Панацея" Екатерина Кольга и др.

* * *

Пресс-конференция на тему: “Банки и вкладчики: „нулевой вариант” при дефолте?”. Приглашены: Александр Морозов - член наблюдательного совета Сбербанка; Владимир Лановой - доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ; Роман Жуковский - руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины; Станислав Аржевитин - председатель Совета Ассоциации украинских банков; Эрик Найман - финансовый аналитик.

* * *

Пресс-конференция представителей Национального комитета спасения бизнеса на тему: "Массовый протест киевлян против действий Киевской власти". Участники: председатель Национального комитета спасения бизнеса, председатель организации работодателей транспорта Киевской области Валерий Черненко; председатель Ассоциации владельцев МАФ Татьяна Петренко и др..

* * *

10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Районы Киева. Есть ли шанс на выживание?". Участники: главы районных в г. Киева госадминистраций – Виктор Пилипишин, Шевченковский р-н.; Евгений Романенко, Подольский р-н; Виталий Сташук, Дарницкий р-н; Вадим Ягодка, Оболонский р-н.; Сергей Сущенко, Печерский р-н.; Юрий Захаричев, Деснянский р-н; Владимир Мазепа, Святошинский р-н.; Сергей Садовой, Голосеевский р-н.; Иван Сидоров, Соломенский р-н.

* * *

11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Пиратство, как проявление терроризма ХХІ ст..: опыт “Фаины”. Участники: генеральный директор ГК “Укрспецэкспорт” Сергей Бондарчук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция координатора Национального клуба лидеров общественных объединений предпринимателей, президента Союза арендаторов и предпринимателей Украины Виктора Хмилевского, член делегации Украины от стороны работодателей на 8-м Региональном совещании стран-членов МОТ при ООН в Лиссабоне (9-13 февраля) на тему: «Жертвы и факторы финансового кризиса: кризис финансово-банковской системы, кризис властного менеджмента или кризис доверия?». Украина занимает одно из передовых мест среди стран, страдающих от финансового кризиса, что отмечалось на Региональном совещании в Лиссабоне, где международным сообществом рассматривались политические мероприятия в ответ на экономический кризис. К участию в качестве эксперта приглашен руководитель отдела по экономическим вопросам Посольства Венгрии Тамаш Берки (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Банки - убийцы: количество суицидов в Украине стремительно растет - специалисты бьют в набат". Будут обнародованы: сенсационные факты гибели людей из-за преступной деятельности банков, эксклюзивные признания работников коллекторских фирм и результаты работы «горячей линии» для пострадавших от банков. Участники: лидер партии малого и среднего бизнеса Украины Ярослав Мисяц, эксперт по преодолению кризисных явлений в странах с рыночной экономикой Сергей Трепшин; представители ведущих коллекторских фирм и клиенты банков (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Когда уменьшится транспортный сбор? (Первые результаты акций автопротеста Украинского совета Автомобилистов 5-6 февраля: в первом чтении ВР вернула, ранее действовавшие ставки транспортного сбора, отменены временные регистрационные талоны и эвакуаторы.) Участники: Виталий Павлов, Олег Назаренко, Виктор Кремизович, Алексей Липириди (вул..Крещатик, 4,конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *