На Киевском почтамте начала действовать «электронная очередь»

На Киевском почтамте впервые в истории почтовой связи Украины начала действовать самая современная система работы с посетителями – «электронная очередь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта».

Основным назначением такой очереди является оптимизация обслуживания посетителей почтамта, повышения лояльности потребителей за счет распределения потоков очередей. Новинка позволит сократить длительного пребывания людей в очередях, уменьшить время ожидания услуг, выделить приоритетных клиентов и др.

Теперь посетитель почтамта, выбрав в «электронной очереди» необходимую услугу (номер операционного окна или нескольких окон), получит билет с номером очереди. Информация о движении очереди отражается на трех табло, которые расположены по периметру зала.

«Электронная очередь» – это, скорее, технологическое название системы, чем характеристика того, что происходит здесь, в большом операционном зале», – отметил представитель компании ООО МТГ «Украина» Павел МОЖАР (компания является партнером почтовиков по внедрению функционирования вышеупомянутой системы).

Отдельные зоны ожидания и обслуживания способствуют соблюдению конфиденциальности при общении с потребителями услуг, создают благоприятную атмосферу для операторов почты, - отмечают на почтамте. Система также дает возможность оптимально распределить посетителей и почтовых работников, спланировать количество рабочих мест, рационально подготовить график работы.

Кроме того, система содержит модуль, который позволяет проанализировать всю информацию по движению потока посетителей, о времени ожидания, количестве запросов одного потребителя и т.п.

«В настоящее время «электронная очередь» обживает Киевский почтамт, однако в ближайшем будущем УГГПС «Укрпочта» планирует внедрение системы и на других почтамтах страны», - говорится в сообщении пресс-службы.