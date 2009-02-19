Кабмин рассказал, как будет бороться с бедностью

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил План мер по реализации в 2009 году Стратегии преодоления бедности.

Проект документа на заседании Кабмина представляла министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда.

„Для решения социально-экономических проблем необходима целенаправленная политика государства. Преодоление бедности в Украине правительство рассматривает как приоритетное направление своей деятельности, реализация которого является основой достижения всех стратегических целей”, - сказала министр.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, планом предусматривается: обеспечить смягчение негативного влияния мирового финансового кризиса на рынок труда путем сохранения кадрового потенциала предприятий, недопущения роста уровня безработицы сверх прогнозируемых объемов; осуществлять профессиональную переподготовку кадров с целью адаптации их к новым требованиям рынка труда; усилить контроль за своевременной выплатой заработной платы и погашением задолженности по ее выплате; проводить индексацию доходов населения с целью защиты покупательной способности граждан и т.д.

„Для оперативного и эффективного решения проблемных вопросов по выплате адресной социальной помощи в регионах будет проводиться постоянный мониторинг состояния их финансирования и выплат. Также для отслеживания ситуации с бедностью на национальном и региональных уровнях будет осуществляться мониторинг показателей бедности и выполнения плана этих мер. На основе такого мониторинга правительство будет принимать соответствующие решения о последующих действиях по решению этой проблемы”, - отметила Л.ДЕНИСОВА.

Между тем, как уже сообщалось, народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» ухудшает условия получения выплат для людей, которые стали безработными.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в связи с принятием данного закона миллионы людей, которые имеют земельные паи, “попали в немилость как Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, так и центров занятости”. Он подчеркнул, что данным законом предусмотрено, что люди, которые получили земельные паи, не имеют права стать на учет в центре занятости. «Это полный абсурд. Потому что учителя и врачи, которые находятся в селе, также имеют паи, и если их увольняют, то они фактически лишаются права получать государственную социальную помощь», – отметил А.ЯЦЕНЮК. При этом он добавил, что «это является ярким свидетельством того, что законы у нас принимают как в фаст-фуде: никто не читает, что там написано».